لينكد إن.. أدوات ذكاء اصطناعي جديدة تسهل عملية البحث عن فرص العمل والتوظيف

أعلنت منصة التوظيف العالمية لينكد إن “linkedin” عن دمج سلسلة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تغطي منتجات البحث عن الوظائف والتسويق والمبيعات.

وتهدف تلك الخطوة لإبقاء المهتمين على اطلاع دائم بما يفكر فيه عالم العمل في هذه الأيام، وللحفاظ على تفاعل نحو مليار مستخدم عبر منصتها.

وتستخدم منصة توظيف المواهب Recruiter الذكاء الاصطناعي التوليدي للسماح لجهات التوظيف بالعثور على المرشحين للوظائف عن طريق طرح الأسئلة باللغة الطبيعية. ويعني ذلك أيضًا أن نتائج البحث تحتوي أيضًا على المزيد من الاقتراحات خارج ما قد يعتقد القائمون على التوظيف أنهم يبحثون عنه.

في حين تدمج LinkedIn Learning الذكاء الاصطناعي في شكل مدرب تعليمي مصمم بشكل أساسي ليكون بمنزلة روبوت دردشة مدرب لتقديم النصائح والاقتراحات.

وقد يقترح المدرب دورات فعلية، ويوفر أيضًا المعلومات والنصائح للمستخدمين، حيث لدى المنصة نفسها قائمة ضخمة من مقاطع الفيديو التعليمية، التي تغطي كلًا من المهارات الناعمة والمهارات التقنية والمعارف الأخرى اللازمة لوظائف محددة.

ويحصل التسويق أيضًا على تعزيز الذكاء الاصطناعي، وخاصة مع المنتج الجديد المسمى Accelerate، الذي يسمح لمحترفي التسويق بإنشاء الحملات الإعلانية ببضع نقرات، حيث تستخدم الشبكة الاجتماعية المهنية تقنية من OpenAI لتطوير المزايا.

وتخضع المبيعات الداخلية والبيع لجماهير B2B أيضًا إلى معالجة الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد مندوبو المبيعات الذين يركزون على البيع B2B من لينكد إن للعثور على العملاء الجدد أو للتواصل مع أولئك الموجودين في شبكاتهم.

وتعد ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة بمنزلة وظيفة بحث للمساعدة في العثور على جهات الاتصال المحتملة تلك بسهولة كبرى وإجراء محادثات مع هؤلاء العملاء المتوقعين.

ولدى لينكد إن أكثر من 950 مليون عضو، الغالبية العظمى منهم لا يدفعون مقابل الخدمة. وتحصل المنصة على الأموال من مسؤولي التوظيف ومحترفي التسويق والمبيعات مقابل الوصول إلى مجموعة بياناتها.

وكان العملاء بحاجة سابقًا إلى البحث في قاعدة بيانات لينكد إن باستخدام مرشحات البيانات والكلمات الرئيسية وتقنيات محركات البحث الأخرى، وترجمة الاستعلام الطبيعي إلى لغة يمكن لقاعدة بيانات المنصة فهمها، مع أنه أصبح الآن بإمكان العملاء طرح السؤال نفسه بشكل طبيعي.

وتحاول لينكد إن في عصر تتغير فيه المسميات الوظيفية بسرعة تشجيع توظيف الأشخاص الذين تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة، بغض النظر عن المسمى الوظيفي أو التعليم. ولا تخطط الشركة لتحصيل رسوم إضافية مقابل المزايا الجديدة.