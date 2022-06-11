“لينكد إن” يتيح ميزة جديدة للمستخدمين

بهدف تمكين المبدعين ومنشأ المحتوي، تعمل LinkedIn المملوكة لشركة مايكروسوفت على توسيع ميزة live audio على غرار Clubhouse، حيث ستفتح الشركة، التي أطلقت لأول مرة الأحداث الصوتية الحية في يناير، إمكانات الاستضافة لجميع المبدعين.

ومع التحديث، سيتمكن جميع منشئي المحتوى على LinkedIn الذين يستخدمون “وضع المنشأ” في النظام الأساسي من استضافة أحداث صوتية حية طالما أنهم يتماشون مع “سياسات المجتمع الخاصة بالمنصة المتمثلة في كونهم مزودًا موثوقًا وآمنًا ومهنيًا للمحتوى”، بحسب تقارير Engadget.

وعلى الرغم من أن استضافة الأحداث تقتصر حاليًا على المبدعين، إلا أن أي مستخدم على LinkedIn قادر على المشاركة في الدردشات، وفقًا للتقرير، وعلى غرار Clubhouse، يمكن لمنشئي المحتوى على LinkedIn جدولة أحداثهم الصوتية مسبقًا ومشاركة المحادثات القادمة مع شبكتهم.

وقالت الشركة إن المبدعين يستخدمون بالفعل ميزات صوتية لتوسيع شبكاتهم المهنية والتواصل مع العملاء المحتملين والوصول إلى متابعين جدد، ويجري العمل أيضًا على الأحداث المباشرة التي تتمحور حول الفيديو، على الرغم من أن LinkedIn لم تقدم تحديثًا بشأن موعد إطلاقها، ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي عززت فيه LinkedIn من جهودها بشكل كبير لتصبح منصة تركز بشكل أكبر على المبدعين ، حسبما جاء في التقرير.

وأضافت الشركة أن أكثر من 10 ملايين شخص يستخدمون وضع منشئ الموقع، أي ما يقرب من ضعف 5.5 مليون شخص كانوا يستخدمونه في مارس.