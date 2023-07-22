السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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لينوفو تطلق جهازها اللوحي المخصص للألعاب Legion Y700

منذ 8 دقائق
جهاز لينوفو

جهاز لينوفو

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أطلقت لينوفو في السوق الصيني أحدث الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب Lenovo Legion Y700 للعام 2023، والذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz.

يتميز حهاز Lenovo Legion Y700 بحجم شاشة 8.8 إنش، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وكثافة عرض 343 بيكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة تدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%، كما تدعم سطوع 500 nit، ومعدل تحديث 144Hz.

أيضاً ينطلق جهاز Legion Y700 (2023) برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية LPDDR5X بإختيارات بين 12 و16 جيجا بايت رام، بينما يتوفر الجهاز بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

كما تقدم لينوفو جهاز Legion Y700 بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ZUi 15.0، ويضم الجهاز كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويأتي الجهاز اللوحي بنظام تبريد محسن لدعم المستخدم بآداء أفضل في الألعاب، كما يتميز الجهاز بتصميم معدني في الغطاء الخلفي لثبات آداء الجهاز اللوحي.

كما يتميز Legion Y700 (2023) بوزن خفيف 348 جرام، وسماكة 7.6مم، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 6550 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز بسعر 333 دولار.

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