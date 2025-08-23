السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
مؤسسة رياضات إلكترونية مدعومة من السعودية تطلق كأساً للمنتخبات

منذ 40 دقيقة
الرياضات الإلكترونية المدعومة من السعودية

تراهن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المدعومة من السعودية، وتنظم بطولة تحمل الاسم نفسه، على الفخر الوطني لتعزيز نموها في المرحلة القادمة من خلال بطولة جديدة تقام كل سنتين ابتداء من العام المقبل.

وقالت المؤسسة اليوم السبت إن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ستنطلق في نهاية 2026 في العاصمة السعودية الرياض، دون ذكر أسماء المشاركين.

وعلى خلاف كأس العالم السنوية التي تضم أندية فقط، ستضم البطولة الجديدة منتخبات وطنية وستقام كل عامين.

وتعد هذه الكأس جزءا من استراتيجية “رؤية السعودية 2030” لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، مع ضخ استثمارات كبيرة في الألعاب الإلكترونية وغيرها من الرياضات، بين قطاعات أخرى. ومع ذلك، يصف المنتقدون هذه الخطوة بأنها “غسل رياضي”، أي تحسين السمعة بالاستعانة بالرياضة، بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقال رالف رايشيرت الرئيس التنفيذي للمؤسسة لرويترز “هناك كثير من الإمكانات للنمو. هناك فراغ في التمثيل الوطني والفخر الوطني سيجلب مزيدا من المشجعين واللاعبين والمشاركة الثقافية”.

وأضاف رايشرت أن مجموع الجوائز سيكون “مماثلا” لمجموع جوائز النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقرر اختتامها غدا الأحد.

وقفزت ساعات المشاهدة لتلك النسخة 52 بالمئة لتصل إلى 270 مليون ساعة مقارنة بالنسخة الافتتاحية، في حين حضر أكثر من مليوني شخص حتى الأسبوع الرابع من المسابقة.

    المصدر :
  • رويترز

