مؤسس أمازون يخطط للتنازل عن معظم ثروته.. اليكم القصة

يخطط قطب التكنولوجيا، جيف بيزوس الذي يدير الآن شركة الفضاء الخاصة Blue Origin، وهو ثاني أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك، للتنازل عن معظم ثروته البالغة 110 مليارات جنيه إسترليني (124 مليار دولار)، وفقًا لـ CNN.

تجنب الملياردير دائمًا الأسئلة حول ما سيفعله بأمواله، لكنه أخبر القناة الإخبارية الأمريكية CNN، أنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ، كما يقول التقرير، وأيضاً لدعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد الإنسانية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.

عندما سئل كلوي ميلاس من CNN مباشرة عما إذا كان ينوي التبرع بمعظم ثروته خلال حياته، أجاب بيزوس: “نعم أنا أفعل”.

أصبح جيف بيزوس مليارديرًا بعد سنوات قليلة من إطلاق أمازون كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت في عام 1994، وفي عام 1998، كان صافي ثروته 1.6 مليار دولار، وفقاً لصحيفة “مترو”.

بلغت ثروته أحد عشر رقمًا في عام 2010، لتصل إلى 12.6 مليار جنيه إسترليني وفقًا لمجلة فوربس، قبل أن تتضاعف بسرعة.

أصبح بيزوس أغنى شخص في العالم في عام 2017، بعد 23 عامًا من تأسيسه أمازون كمتجر لبيع الكتب على الإنترنت في عام 1994.

بلغ صافي ثروته 160 مليار دولار في عام 2018، قبل أن يتراجع إلى 114 مليار دولار في عام 2019، وفي هذه المرحلة كان بيزوس لا يزال أغنى شخص في العالم، ولكن أخيرًا تم تجاوزه من قبل مؤسس SpaceX Elon Musk بعد ذلك بعامين.

يرتبط جزء كبير من ثروته بسعر سهم أمازون، حتى بعد ترك الشركة، لا يزال أكبر مساهم فردي فيها.