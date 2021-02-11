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مؤسس تلغرام يطمئن المستخدمين: بياناتكم سرية ولن يتم استعمالها أبدا

11 - فبراير - 2021
بافل دوروف

بافل دوروف

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قال مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، إن المستخدمين الذين يستعملون تلغرام كتطبيق مراسلة لن يروا إعلانات في الدردشات.

وبيّن دوروف أنه لن يتم استهداف بيانات مستخدم تلغرام للإعلانات، فيمكن أن تظهر الإعلانات متعلقة بموضوع قناة كبيرة فقط.

وأشار مؤسس تلغرام إلى إن الشبكات الاجتماعية التقليدية استغلت المستخدمين والناشرين لفترة طويلة عن طريق جمع البيانات المفرط والتلاعب بالخوارزميات. ويعتقد دوروف، أنه حان الوقت لتغيير ذلك.

في وقت سابق، التقى دوروف مع ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد آل مكتوم. وقال ولي عهد دبي خلال اللقاء إن “إمكانية دبي تأمين وسط مثمر هادف لنمو الشركات التقنية الناشئة تؤكد بالحقيقة أن بعض الشركات الرقمية الأكثر إثارة ونجاحاً، مثل تلغرام، قررت التحكم بمؤسساتها من أراضي الإمارة”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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