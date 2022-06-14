مؤسس تلغرام يوجّه انتقادات حادة لشركة أبل

انتقد “بافيل ديوروف”، مؤسس تطبيق تلغرام ومديره التنفيذي، شركة أبل انتقادًا حادًا، من حالة التضييق التي تفرضها الشركة الأميركية على مطوري الويب وما يمكنهم تقديمه لنظام تشغيل آيفون iOS عمداً، ما يؤثر بالتبعية على تجربة المستخدمين مع إصدار تلجرام للويب.

وعلى الرغم من توفر تطبيق تلغرام عبر متجر “آب ستور”، فإن المنصة تواجه مشاكل عديدة مع عملية مراجعة وتقييم أبل للتطبيق في الماضي، بسبب القنوات العامة على تلغرام، والتي لا يفرض التطبيق عليها رقابة مباشرة على المحتوى الذي يتم مشاركته من خلالها.

وحتى يتمكن تلغرام من الاستمرار في العمل، إن التطبيق يقدم نسخة كاملة من الخدمة على الويب، التي تحمل تقريباً جميع المزايا المتوفرة على تطبيق الموبايل، إلا أن التطبيق الخاص بـiOS يعتبر محدوداً للغاية.

وقال بافيل ديوروف، عبر قناته العامة على تلجرام: إن “العديد من المطورين يرون أن متصفح سفاري التابع لشركة أبل، يقتل الإنترنت بسبب تضييقاته على الأدوات والإمكانات المتاحة لهم”.

كذلك، شارك مقالاً يعرض 10 مشكلات مع “متصفح سفاري” على iOS، مثل افتقاره إلى ميزة الدفع بالإشعارات Push Notifications، وكذلك غياب دعم أنظمة تكويد الفيديوهات VP8 وVP9، إلى جانب عدم توفر ميزة تحديث الشاشة بمعدلات عرض مرتفعة.

ويرى “ديوروف” أن أبل تتعمد تقديم خدمة سيئة لتطبيقات الويب عبر “سفاري”، لتجبر المستخدمين تحميل التطبيقات المفضلة لديهم من داخل آب ستور، لتتمكن من الحصول على حصتها من الاشتراكات والمدفوعات داخل التطبيقات، التي تصل إلى 30%.

وتواجه أبل في الوقت الحالي تحقيقاً موسعاً من جانب الحكومة البريطانية بشأن تعمدها الحد من قدرة متصفحات الويب المنافسة لمتصفحها “سفاري”، بعد دراسة واستقصاء على مدى عام كامل.

يُذكر أن مطوري التطبيقات لنظام تشغيل آيفون مجبرون على استخدام محرك أبل للويب WebKit، لتقديم واجهة استخدام للويب، خلافاً لوضع التطبيقات على متن حواسيب ماك، التي يكون متاحاً لمطوريها استخدام محركات مختلفة لمعالجة تطبيقاتهم على الويب.