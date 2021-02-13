مؤسس تويتر ينشئ صندوقاً لعملة “بيتكوين”

أعلن جاك دورسي رئيس شركة تويتر عن إنشاء صندوق لعملة “بيتكوين” الرقمية المشفرة، بالتعاون مع قطب موسيقى الهيب هوب جاي زي.

وأعلن دورسي على تويتر أن الرجلين سيجمعان 500 من عملات بيتكوين بقيمة نحو 24 مليون دولار – كرأس مال أولي.

ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات بيتكوين، مع التركيز في البداية على فرق التطوير في أفريقيا والهند.

ويبحث دورسي وجاي زي عن شركاء آخرين ويعتزمان إنشاء المشروع كـ”صندوق استثمار مطلق غير قابل للإلغاء” لا يمكن لأي منهما إدارته بشكل فعّال.

وحققت أقدم وأشهر العملات المشفرة نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الماضي. فقد تم الكشف يوم الإثنين عن أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يمتلكها إيلون ماسك اشترت نحو 1.5 مليار دولار من بيتكوين وستبدأ في قبول العملة المشفرة كدفعات مالية.

وبعد ذلك، قالت شركة ماستركارد إنها ستقبل العملات المشفرة في شبكة الدفع الخاصة بها.

سهم تويتر ينطلق

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية، للأنباء إلى أن السهم يجري تداوله حاليا عند أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون أول 2013 ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ارتفع سعر سهم موقع التدوينات الصغيرة خلال الأيام العشرة الأخيرة بنحو 40%، في أعقاب إعلان الشركة تحقيق إيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي تفوق التوقعات.

وكانت شركة “موفيت ناثان صن” قد رفعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي تصنيفها لسهم تويتر بفضل نمو إيرادات الشركة.

كانت شركة “تويتر إنك” قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وصعد سعر سهم الشركة الأمريكية التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تداولات الجمعة بنسبة 4.4% ليواصل ارتفاعه لليوم العاشر على التوالي.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 222.12 مليون دولار بما يمثل 0.27 دولار للسهم، مقابل 118.77 مليون دولار، بما يمثل 0.15 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 313.03 مليون دولار بما يعادل 0.38 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27.7% سنويا إلى 1.29 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في العام السابق.