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مؤسّس تلغرام يحذّر مستخدمي واتساب

منذ 11 دقيقة
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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وجّه مؤسس “تليغرام” “بافل دوروف” تحذيرات من مشكلة أمنية في تطبيق “واتس آب” تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى كامل بيانات مستخدمي التطبيق عبر الهواتف.

وحول الموضوع قال دوروف: “توجد مشكلة أمنية في تطبيق واتس آب تمكّن الهاكرز من الوصول إلى كامل البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف، ويمكن حصول ذلك عن طريق إرسال مقطع فيديو يحوي برمجات ضارة أو الرد على مكالمة فيديو”.

وأضاف: “يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى كل ما هو موجود في هواتف مستخدمي واتس آب، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل مشكلة أمنية كشفت عنها الشركة الأسبوع الماضي.. واتس آب من 13 سنة أصبح أداة لمراقبة المستخدمين، مثل هذه المشكلات ظهرت في التطبيق ما بين عامي 2017 و2020، وعام 2016 لم يمتلك هذا التطبيق تشفيرًا للبيانات على الإطلاق”.

كذلك، أشار دوروف إلى “أنه حتى بعد تحديث واتس آب حتى آخر إصدار، فهناك خطر تعرّض المستخدم لهجمة قرصنة إلكترونية”.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا كانت قد حذّرت المواطنين الروس عام 2021 من عدم حماية البيانات بما يكفي في تطبيق “واتس آب” الشهير.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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