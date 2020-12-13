استمع لاذاعتنا

مؤشر المعرفة العالمي.. سويسرا الأولى عالمياً والإمارات في صدارة العرب

منذ 51 دقيقة
الإمارات في صدارة العرب في مؤشر المعرفة العالمي

الإمارات في صدارة العرب في مؤشر المعرفة العالمي

A A A
طباعة المقال

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مؤشر المعرفة العالمي لهذا العام، حيث تصدرت سويسرا دول العالم على القائمة بقيمة بلغت 73.6 على القائمة.

ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في 7 مجالات هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.

ويغطي المؤشر الذي يصدر سنوياً وأطلق في العام 2017، 138 دولة حول العالم، وتوفر نتائجه نظرة على أداء كل دولة من حيث بنيتها التحتية المعرفية، لتوجيه وإعلام صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون في جوانب مختلفة من السياسات لتعزيز المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، بحسب ما تعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن بين دول المنطقة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ15 على القائمة عالمياً، والأول عربياً، حيث تبعتها قطر في المركز الـ39 عالمياً، والثاني عربياً، والسعودية في المركز الـ42 عالمياً والثالث عربياً.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

دراجة نارية- أرشيفية
الأولى من نوعها..دراجة نارية تقرأ أفكار مستخدمها
قرصنة
مجموعة قرصنة تركز على الشرق الأوسط … إليكم التفاصيل
هواوي
تطور جديد..أوامر أمريكية لشركات الاتصالات بإزالة معدات “هواوي”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كورونا
هذه المجموعات الـ3 لن يحصلوا على لقاح مضاد لـكورونا
توأم
التوائم الأكثر شرا في التاريخ … جرائم مرعبة واعتداءات جنسية
أعراض تصيب العين قد تدل على الإصابة بكورونا
إن شعرت بهذه العلامات في إحدى عينيك فتنبّه.. قد تكون مصاباً بكورونا!