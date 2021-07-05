مئات البنوك الأمريكية تطرح خدمات شراء العملات المشفرة

مع زيادة الاسثمار في العملات المشفرة، قررت مئات البنوك الأمريكية طرح خدمات شراء العملات المشفرة لعملائها.

ويستعد 650 بنكا داخل الولايات المتحدة لطرح خدمات شراء العملات المشفرة إلى ما يقدر بنحو 24 مليون عميل.

وتأتي الخدمات الجديدة ضمن شراكة بين ”إن سي آر“، شركة التكنولوجيا المتخصصة في حلول مدفوعات المؤسسات، وبين وكالة إدارة الأصول المشفرة ”إن واي دي آي جي“ NYDIG، حسبما ذكر موقع ”كريبتو ديلي نيوز“.

وبموجب تلك الشراكة، ستقدم تلك البنوك المجتمعية، جنبا إلى جنب مع مصرف ”سيتيزينس بنك“ ومقره في ولاية كارولينا الشمالية، والاتحاد الائتماني الفيدرالي ومقره ولاية كاليفورنيا، شراء وبيع العملات المشفرة للمتسوقين من خلال شركة ”إن سي آر“.

وشهدت صناديق الاستثمار الكبيرة طلبا متزايدا من قبل البنوك واتحادات الائتمان التي كانت تفتقر إلى مشتريات العملة المشفرة التي تم إنشاؤها من حساباتهم إلى التبادلات الخارجية.

ومن المحتمل أن تتيح الشراكة الجديدة إمكانية شراء عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية داخل حسابات المتسوقين الحالية.

وقال دوجلاس براون، رئيس ”إن سي آر“ للخدمات المصرفية الرقمية، إن ”لدينا طموحات أوسع لإنشاء عدد كبير من المنتجات القائمة على العملات المشفرة والتي ستتوسع لتشمل أسواقنا متعددة القطاعات وتجارة التجزئة والمطاعم، كما أننا نبحث عن خيارات أخرى تتمحور حول الخدمات المصرفية الرقمية“.

وأضاف: ”في المستقبل، ستقوم الشركة بتخزين العملات المشفرة وتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك شراء عملات البيتكوين من أجهزة الصراف الآلي“.

من جهته، قال يان تشاو، رئيس ”إن واي دي آي جي“، إن البنك يأمل في الاستفادة من شراء الأصول الرقمية من قبل العملاء.

وأضاف يان تشاو، أن ”العديد من البنوك لاحظت أن جزءا كبيرا من تدفق أموال المودعين إلى الخارج مرتبط بتحويل الأموال إلى بورصات مثل كوينبيز، وهذا هو سبب حرصهم الشديد على الحصول على هذه الفرصة لأنفسهم وعملائهم“.

وتابع: ”هذا جزء من السبب الذي يجعل البنوك متحمسة جدا للحصول على هذه الوظيفة لأنفسهم وللمتسوقين“.

وستوفر ”إن واي دي آي جي“ تخزين وتداول العملات المشفرة، وستفرض الشركة رسوما على مؤسسة الائتمان عن كل عميل يجري المعاملات ذات الصلة.

وتدير ”إن واي دي آي جي“ أصولا تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار، وهي شركة تابعة لشركة إدارة الأصول ”Stone Ridge Assets Management“.