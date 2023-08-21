ماذا تحضر شركة مايكروسوفت في الـ 21 من سبتمبر؟

يقترب الصيف من نهايته، مما يعني أن موسم الخريف المزدحم بالأحداث التقنية على وشك الانتهاء. قامت مايكروسوفت بإرسال دعوات “حفظ التاريخ” إلى “حدث خاص” في مدينة نيويورك في الحادي والعشرين من سبتمبر، لكن الشركة لم تقدم أي تفاصيل حول ما يمكن توقعه حتى الآن.

ووفقاً لموقع “engadget” قد يكون هذا حدث أجهزة الخريف الرئيسي لشركة مايكروسوفت، حيث تكشف الشركة عادةً عن أحدث أجهزة Surface وغيرها من المعدات.

فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن مايكروسوفت ستعود إلى مكانها القديم في أواخر سبتمبر بعد التحول إلى تاريخ أكتوبر من العام الماضي.

على أي حال، نظرًا لتركيز الشركة على مدار العام الماضي أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن تتحدث قليلاً عن مساعيها المختلفة للذكاء الاصطناعي خلال هذا العرض.

وهناك دائمًا فرصة للتعرف على ميزات Windows 11 الجديدة أيضًا.

بدأ تقويم الخريف لصناعة التكنولوجيا في الظهور، عادةً ما تعرض آبل أحدث قائمة من أجهزة iPhone – والتي قد تحتوي على منافذ شحن USB-C هذا العام – في أوائل إلى منتصف سبتمبر، لكنها لم تؤكد التاريخ بعد.

كما لم تفعل غوغل، التي ستكشف بالتأكيد عن أجهزة Pixel الجديدة الخاصة بها في وقت ما في الشهر أو الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى ذلك، تعقد أمازون حدثًا خاصًا بالأجهزة في 20 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من مؤتمر Microsoft. في غضون ذلك، سنتعلم المزيد عن Meta Quest 3 في Meta Connect في 27 سبتمبر.