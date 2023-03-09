ماذا تعني الهزّة الأرضيّة "بعمق صفر"؟

شرح الخبير الجيولوجيّ طوني نمر الأسباب العلمية التي تستدعي وصف عمق الهزة الأرضية بالعمق صفر.

وأوضح نمر عبر حسابه على “تويتر”:

“الهزّة الأرضية بعمق صفر تعني أمراً من اثنين: (1) العمق لم يحدد بطريقة دقيقة، فترك العمق “فراغ” وبالتالي صفر؛ (2) الفالق سطحي جداً أي يصل الى سطح الأرض وتحرك بالقرب من السطح، وهذا ليس بغريب بالنسبة للفوالق البحرية السطحية التي تتحرّك بسبب طبقة الملح الصخري في جوف أرض البحر المتوسط”.

ثلاثة أحزمة زلزالية

تتصاعد المخاوف بشكل متسارع في الكثير من الدول العربية ودول الشرق الأوسط بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل نحو 41 ألفاً ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

وبحسب علماء الزلازل والأراضي فإن المنطقة العربية ليست بمنأى عن التعرض للهزات الأرضية نظراً لاقتراب عدد منها من مناطق النشاط الزلزالي والاحزمة الزلزالية.

وتقع عدة دول عربية إما داخل أو بالقرب من ثلاثة أحزمة زلزالية وهي:

1- الحزام الزلزالي الآسيوي-الأوروبي: والذي يبدأ من جبال الهيمالايا ويمر بإيران والعراق وباكستان وصولاً إلى أوروبا.

2- الحزام العربي الإفريقي: وهو يمر عبر البحر المتوسط من سواحل تركيا ويمر بسوريا ولبنان والأردن ويصل إلى مصر وقد يمتد إلى دول المغرب العربي.

3- حزام صدع شرق إفريقيا والممتد من سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأردن وصولاً إلى سلاسل جبال غرب البحر الأحمر وحتى إثيوبيا.