ماذا ينتظرنا بالمستقبل.. الكشف عن روبوت الذكاء الاصطناعي المميز "GPT-4"

قالت شركة (أوبن إيه.آي) الناشئة (الثلاثاء 14-3-2023) إنها بصدد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي يُعرف باسم (جي.بي.تي-4) GPT-4، مما يمهد الطريق لانتشار ذلك النوع من التكنولوجيا الذي يحاكي البشر ولزيادة المنافسة بين داعمتها مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت.

أضافت الشركة، التي طورت روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) ChatGPT، في منشور على مدونة أن أحدث تقنياتها “متعددة الوسائط”، مما يعني أن تغذيته بالصور وكذلك الرسائل النصية يمكن أن تحفزه على إنشاء محتوى. وستكون ميزة إدخال النص متاحة لمشتركي “تشات جي.بي.تي بلس” ولمطوري البرمجيات وفق قائمة انتظار، بينما تظل خاصية إدخال الصور قيد المراجعة والاختبار.

يشير الإطلاق المرتقب إلى الكيفية التي قد يتحول بها موظفو المكاتب إلى الذكاء الاصطناعي الآخذ في التطور لمساعدتهم في القيام بمزيد من المهام، بالإضافة إلى كيفية دخول شركات التكنولوجيا في المنافسة لكسب الأعمال من مثل هذه التقنيات.

وكانت جوجل أعلنت في وقت سابق اليوم عن “عصا سحرية” لبرمجياتها التي يمكنها صياغة أي مستند تقريبا، وذلك قبل أيام من الموعد المتوقع أن تطلق فيه مايكروسوفت نموذجا يعتمد على الذكاء الصناعي لمعالج النصوص المنافس “وورد”، والذي من المحتمل أن يكون مدعوما من “أوبن إيه.آي”. وقال مسؤول تنفيذي في مايكروسوفت أيضا إن (جي.بي.تي-4) يساعد في تشغيل محرك البحث “بينج”.