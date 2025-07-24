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ماسك: تطبيق فاين لمشاركة المقاطع المصورة يعود مدعوماً "بالذكاء الاصطناعي"

منذ دقيقتان
إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك (رويترز)

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قال رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، إن منصة إكس للتواصل الاجتماعي التابعة له ستعاود تشغيل منصة مشاركة المقاطع المصورة الشهيرة فاين ولكن مدعوما بتكنولوجيا “الذكاء الاصطناعي”، وذلك بعد نحو تسع سنوات من إيقاف التطبيق.

وأعلن ماسك النبأ في منشور على منصة إكس ، المعروفة سابقا باسم تويتر، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل. ولم ترد إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على مزيد من المعلومات عن إعادة تشغيل منصة فاين.

وسبق أن ألمح رئيس تسلا التنفيذي منذ استحواذه على تويتر في 2022 إلى إعادة تشغيل فاين مرات عدة، منها نشر استطلاعات رأي على إكس عن إعادة التطبيق الذي كان شائعا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأطلقت تويتر تطبيق فاين في يناير كانون الثاني 2013، والذي أتاح للمستخدمين مشاركة مقاطع مصورة قصيرة لا تتجاوز ست ثوان. وسرعان ما اكتسب التطبيق شعبية بين المدونين وجذب ملايين المتابعين. وفي أواخر 2016، أعلنت تويتر عن نيتها إيقاف التطبيق.

    المصدر :
  • رويترز

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