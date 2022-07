ماسك: تيسلا قد تصبح أكبر شركة متجاوزة آبل في غضون أشهر!

غرد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، (إيلون ماسك)Elon Musk، قائلًا: أعتقد أن هناك فرصة بنسبة تزيد عن 0 في المئة أن تكون تيسلا أكبر شركة، وأضاف: ربما في غضون بضعة أشهر، في الردود على المتابعين.

وتم حذف تغريدة ماسك الثانية التي تقدم إرشادات حول توقيت الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية لشركة تيسلا، لكن تم مشاركة لقطات الشاشة على نطاق واسع عبر تويتر.

واشتبكت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع ماسك وتيسلا بشأن استخدام الرئيس التنفيذي غير المقيد لتويتر سابقًا.

وفي الربع الثالث من عام 2018، واجه ماسك اتهامات بالاحتيال من هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن قام بالتغريد لعشرات الملايين من المتابعين له حينها أنه كان يخطط لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولار للسهم، وأنه حصل على تمويل للقيام بذلك، وقفز سعر سهم تيسلا بأكثر من 6 في المئة في ذلك اليوم.

وأبرم ماسك وتيسلا اتفاقية تسوية، حيث دفع كل من الرئيس التنفيذي بشكل فردي والشركة غرامة قدرها 20 مليون دولار، واتفقا على أنهما لا يمكنهما ادعاء البراءة، من بين شروط أخرى.

ومع ذلك، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة اتهامه بانتهاك هذا الاتفاق بعد أن قام بالتغريد عن أرقام إنتاج تيسلا في أوائل عام 2019، وقالت الوكالة: إن ذلك يعد انتهاكًا للشروط.

وكشرط لاتفاقية التسوية المنقحة، تلتزم تيسلا بالموافقة على جميع الاتصالات المكتوبة، بما في ذلك التغريدات وغيرها من منشورات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على معلومات جوهرية عن الشركة.

وفي الآونة الأخيرة، رفع مساهم في تيسلا يدعى (تشيس غارتي) Chase Gharrity دعوى قضائية بشأن استمرار استخدام ماسك لمنصة تويتر.

وقال غارتي: إن ماسك كلف المساهمين خسائر بمليارات الدولارات عندما غرد في شهر مايو 2020 بأن سعر سهم تيسلا كان مرتفعًا للغاية في رأيه.

وتراجعت أسهم تيسلا بنسبة 10في المئة بعد ذلك، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 13 مليار دولار في القيمة السوقية للشركة.

وعلق ماسك أيضًا على سعر العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، عبر التغريدات من حسابه، الذي يضم حاليًا 49.7 مليون متابع.

وقرر المجلس الوطني لعلاقات العمل وأمر تيسلا بتوجيه ماسك لإزالة التغريدات السابقة التي اعتبرتها الوكالة الفيدرالية تهدد الموظفين، ولدى ماسك الوقت للامتثال للأمر، لكن لم تتم إزالة المواد المخالفة من تويتر بعد.

@elonmusk on his DELETED TWEET suggesting Tesla could be the biggest company "probably within a few months" $TSLA pic.twitter.com/CP8vtLG8A3

— Andrew ● (@A_Contos1) March 26, 2021