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ماسك: ستارلينك ستطلب إعفاء من عقوبات إيران لتقديم خدمة النطاق العريض

منذ 46 دقيقة
شعار شركة ستارلينك

شعار شركة ستارلينك

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، يوم (الاثنين 19-9-2022)، إن الشركة ستطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة ستارلينك للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد.

جاء تعليق ماسك على موقع تويتر في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة النطاق على وفاة امرأة بينما كانت محتجزة لدى الشرطة. وطلب بعض الأشخاص على تويتر من ماسك توفير محطات خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتوى يخضع لقيود شديدة في إيران، وأفادت مجموعة مراقبة الإنترنت نتبلوكس بحدوث انقطاع “شبه كامل” في الاتصال بالإنترنت في عاصمة المنطقة الكردية يوم الاثنين، وربطت ذلك بالاحتجاجات.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة ومكتب الصناعة والأمن الأمريكي على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يحدد ماسك الدولة التي ستسعى ستارلينك للحصول على إعفاءات منها، لكن إيران تواجه عقوبات واسعة النطاق.

وتهدف سبيس إكس إلى توسيع شبكة ستارلينك بسرعة، وتنافس شركات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بما في ذلك وان ويب.

    المصدر :
  • رويترز

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