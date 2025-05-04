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ماسك: "ستارلينك" متاحة حالياً في الكونغو

منذ ساعتين
إيلون ماسك. رويترز

إيلون ماسك. رويترز

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” لاتصالات الانترنت في منشور على منصة إكس اليوم الأحد إن نظام ستارلينك للأقمار الصناعية التابع للشركة أصبح متاحا في الكونغو.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة، أنها أصبحت أحدث دولة أفريقية تحصل على ترخيص ستارلينك، مما أدى إلى إلغاء حظر سابق.

وكانت الحكومة الكونغولوية قد حظرت ستارلينك في مارس آذار 2024، بعد تحذير مسؤولين عسكريين من إمكانية استخدامه من قبل جماعات متمردة، بما في ذلك حركة 23 مارس المدعومة من رواندا.

وسيطرت الحركة على مساحات أكبر من أي وقت مضى في شرق البلاد هذا العام.

وتعاني البلاد التي مزقتها الحرب من ضعف الاتصال، حيث يستخدم حوالي 30 بالمئة فقط من السكان الإنترنت منذ 2023، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتعمل ستارلينك التي تقدم خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية على توسيع خدماتها في أفريقيا على وجه السرعة، وهي موجودة في أكثر من 12 بلدا.

    المصدر :
  • رويترز

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