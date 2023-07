أشار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الى أنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب على المنصة التي يملكها “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023