الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماسك قد يترك تسلا ما لم تتم الموافقة على حزمة تمنحه تريليون دولار

منذ ساعة واحدة
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

حذرت روبين دنهولم رئيسة مجلس إدارة شركة تسلا في رسالة إلى المساهمين الاثنين من أن إيلون ماسك قد يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة ما لم تتم الموافقة على حزمة مقترحة تمنحه تريليون دولار.

يأتي ذلك قبل الاجتماع السنوي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، حيث تعرض مجلس إدارة تسلا لانتقادات متكررة لعدم تصرفه بما يخدم مصالح المساهمين فضلا عن تشكيك خبراء الحوكمة وجماعات المناصرة في استقلاليته وإشرافه على نفوذ ماسك.

وقالت دنهولم في الرسالة إن الخطة المقترحة القائمة على الأداء صُممت للاحتفاظ بماسك وتحفيزه على الاستمرار في قيادة تسلا لمدة سبع سنوات ونصف على الأقل.

وأضافت أن قيادة ماسك “حاسمة” لنجاح تسلا، وحذرت من أنه بدون خطة تحفزه بشكل صحيح، يمكن أن تفقد الشركة “وقته وموهبته ورؤيته”.

وتابعت أن دور ماسك يعد حيويا في الوقت الذي تسعى فيه تسلا إلى أن تصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

ومن شأن الحزمة المقترحة أن تمنح ماسك 12 شريحة من خيارات الأسهم المرتبطة بأهداف طموحة، بما في ذلك الوصول إلى رسملة سوقية بقيمة 8.5 تريليون دولار أمريكي وإنجازات في القيادة الذاتية والروبوتات.

وتصور رسالة دنهولم الحزمة على أنها ضرورية لمواءمة حوافز ماسك مع قيمة المساهمين والنمو طويل الأجل، كما تحث المستثمرين على إعادة انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة عملوا معه لفترة طويلة.

ويخضع مجلس إدارة شركة تسلا لتدقيق مستمر منذ سنوات بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك. وكانت محكمة في ولاية ديلاوير قد ألغت في وقت سابق من هذا العام صفقة الرواتب التي أُقرت لماسك عام 2018، معتبرة أنها مُنحت بشكل غير سليم، وتفاوض عليها أعضاء في المجلس لا يتمتعون بالاستقلالية الكاملة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

طارق أمين الرئيس التنفيذي لهيوماين السعودية خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض-رويترز
هيوماين السعودية تطلق نظام تشغيل جديد يعتمد على الأوامر الصوتية بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي والطب
ممتلكات البحرين وساندبوكس إيه.كيو تتعاونان لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي
شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI
ألتمان يقود صفقات "أوبن أيه آي" العملاقة دون استشارات خارجية بقيمة 1.5 تريليون دولار

الأكثر قراءة

صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!