ماسك: نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" أصبح متاحاً للجميع

منذ 38 دقيقة
أعلن الملياردير إيلون ماسك عبر منشور على منصة إكس أن نموذج الذكاء الاصطناعي “غروك 2.5” الذي طورته شركته (إكس إيه آي) أصبح الآن مفتوح المصدر، وهو ما يجعل الكود البرمجي للنموذج متاحا للجميع مع إمكانية استفادة الباحثين والمطورين منه بشكل خاص لدراسته وتطويره.

ونموذج “غروك 2.5” هو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي طورته شركة (إكس إيه آي) ويشبه في عمله أنظمة مثل تشات جي بي تي، حيث يستطيع التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي في تطبيق منصة إكس.

وأضاف ماسك أن النسخة الأحدث “غروك 3” ستُطرح كمفتوحة المصدر خلال حوالي 6 أشهر.

