ماسك يعلن عن ميزة خصوصية جديدة

كشف إيلون ماسك عن ميزة جديدة على موقع X تتيح للمستخدمين الحفاظ على خصوصية سجل المنشورات التي أعجبوا بها، من خلال النقر البسيط على “إخفاء علامة تبويب الإعجابات”.

وكتب ماسك: “يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط”.

وقدمَ ماسك ميزة “الإشارات المرجعية”، التي يعتبرها “إعجابا صامتا بحكم الأمر الواقع”، بعد إثارة الأمر، قبل أشهر من شرائه “تويتر” العام الماضي.

وأجرى ماسك العديد من التغييرات المشكوك فيها، بدءا من الإصلاح الشامل لنظام التحقق، وحتى إعادة الحسابات المثيرة للجدل بما في ذلك حساب “دونالد ترامب”.

You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.co/mF1lhMc1mb — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023

وفي تموز/ يوليو من هذا العام، أجرى إيلون أكبر تغيير مسجل حتى الآن، حيث تخلص من شعار الطائر وتخلى عن اسم “تويتر” مقابل “X”.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهد أكبر يبذله ماسك لتلبية طموحاته طويلة الأمد، من أجل “القيام بكل شيء” لمنافسة تطبيق “WeChat” الصيني، والذي يمزج وظائف الوسائط الاجتماعية مع الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.

و تفاعل المستخدمون مع إعلان إيلون عن “إخفاء الإعجابات” إلى حد كبير باستهزاء حول المحتوى الصريح الذي قد لا يرغب المستخدم في الموافقة عليه علنا.