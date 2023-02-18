ماسك "يغار" من تغريدات بايدن.. إليكم ما فعله مهندسو تويتر!

لاحظ العديد من مستخدمو تطبيق تويتر زيادة ملحوظة في ظهور تغريدات المدير التنفيذي للموقع، إيلون ماسك في علامة التبويب “من أجلك”، رغم عدم متابعتك لحسابه الشخصي، فما علاقة تغريدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بذلك؟

المحاضر بارز في الإعلام الرقمي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، الدكتور تيموثي غراهام، كشف في تحليل تقني أعده أن مهندسي موقع تويتر، أجروا تعديلا على خوارزميته، لزيادة فرص الوصول لتغريدات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وأفاد موقع أخبار التكنولوجيا Platform Platformer أن 80 مهندسا على تويتر قد انخرطوا في تعديل خوارزمية النظام الأساسي، بعد أن لاحظ ماسك أن تغريدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فاقت نسبة المشاهدة التي حظيت بها تغريداته، رغم أن ماسك يمتلك أكثر من ثلاثة أضعاف متابعي بايدن.

وأفاد التقرير أن المهندسين نشروا خوارزمية جديدة لتضخيم تغريدات ماسك بشكل مصطنع بمقدار 1000 مرة، مما يضمن أن أكثر من 90% من متابعي ماسك البالغ عددهم 128.9 مليون سيشاهدونها.

وقال الدكتور تيموثي غراهام إن البيانات التي استخرجها من تويتر باستخدام واجهة برنامج التطبيق، يبدو أنها تدعم الكثير من هذه التقارير.

وقال: “حدث شيء ما بالتأكيد.. ففي الليلة التي قيل فيها إن إيلون ماسك طلب من مهندسيه القيام بذلك، كانت هناك صباح اليوم التالي تلك الزيادة الهائلة، واستمر ذلك منذ ذلك الحين”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية

وتُظهر الرسوم البيانية للتحليل أنه في الساعات التي تم الإبلاغ فيها عن حدوث تغيير في الخوارزمية، ارتفعت مرات ظهور تغريدات ماسك بنسبة 737%، بينما تضاعفت مرات الظهور اليومية ثلاث مرات تقريبا.

بعد فترة وجيزة من نشر غراهام للرسوم البيانية للنتائج التي توصل إليها، قال إن حسابه على تويتر أغلق لفترة وجيزة، ثم تمت إزالة التغريدات المعنية دون تفسير، لكن تمت إعادة التغريدات بعد ساعتين من نشرها لأول مرة.

وليس من الواضح ما إذا كانت إزالة التغريدات مرتبطة بمحتواها، أو بسبب مشكلة في النظام الأساسي.

ويقول غراهام، الذي يبحث عادة في سلوك الروبوتات والاتجاهات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إنه كان قادرا على تتبع بيانات تغريدات ماسك عبر الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات تويتر، التي يمكنه الوصول إليها مجانا حاليا.

وكان تويتر أعلن أنه سيقطع الوصول المجاني إلى هذه الخدمة، بما في ذلك للباحثين. وبدلا من ذلك، ستفرض المنصة ما لا يقل عن 100 دولار أمريكي شهريا للوصول إليها.

قال غراهام على تويتر الخميس: “قد يتم إغلاق واجهة تويتر في أي لحظة، لذلك، إذا كانت هذه هي البيانات الأخيرة التي سأجمعها، فستكون مهمة فعلا”.