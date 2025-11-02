الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماسك يفجر مفاجأة.. ميزة رائعة من غروك ستساعد الملايين

منذ 15 دقيقة
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ميزة رائعة بات “غروك”، مساعد الذكاء الاصطناعي المطور من شركة “إكس إيه آي” الناشئة، يقدمها إلى الملايين من مستخدمي منصة “إكس” حول العالم.

فقد أعلن ماسك، في فيديو نشره على “إكس” مساء السبت، أنه “يمكن سؤال غروك الآن عن أي شيء تراه على المنصة”. وأردف قائلاً: “ما عليك سوى الضغط على أيقونة غروك في أي منشور على إكس، وسيقوم بتحليله لك والبحث عن معلومات بشأنه قدر ما تشاء”.

كما أضاف أنه “بمجرد النقر على أيقونة غروك، يمكنك تقييم ما إذا كان المنشور صحيحاً، أو مشكوكاً به، أو ما إذا كان هناك أي شيء إضافي أو يحتاج لشرح”.

فيما أعرب عن اعتقاده بأنه تم إحراز تقدم كبير نحو حرية التعبير وتمكين الناس من التمييز بين ما هو زائف أو دعاية، مشدداً على أن “التحديث الأخير لغروك يظهر قدرة فائقة على اختراق الدعاية”.

أتى ذلك بعد أيام على إطلاق ماسك وشركته “إكس إيه آي”، موسوعة “غروكيبيديا” التي قدمت على أنها منافسة لـ”ويكيبيديا”.

كما وعد ماسك، في رسالة بثها عبر “إكس”، بنسخة جديدة قريباً “تكون أفضل بعشر مرات” من النسخة الأولى التي هي في الأساس “أفضل من ويكيبيديا برأيه”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج-رويترز
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعاون دولي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتغير الديموغرافي في قمة أبيك
محرك بحث غوغل
غوغل تعدل نظام الدفع في متجر التطبيقات بعد خسارتها دعوى "إيبك غيمز"
قنوات ديزني
قنوات ديزني تختفي من على "يوتيوب تي.في" بعد انهيار محادثات ترخيص

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله