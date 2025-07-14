ماسك يقترح تصويت مستثمري تسلا على استثمارها في "إكس إيه.آي"

استبعد إيلون ماسك حدوث اندماج بين شركتي تسلا وإكس إيه.آي لكنه قال إنه يخطط لأن يجري مساهمو شركة صناعة السيارات الكهربائية تصويتا على الاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، في أحدث خطوة لتوطيد التكامل في إمبراطورية أعماله.

وجاءت تعليقاته في أعقاب تقرير نشرته وول ستريت جورنال يوم السبت ذكر أن شركة سبيس إكس، وهي شركة صناعة الصواريخ المملوكة لماسك أيضا، ستستثمر ملياري دولار في إكس إيه.آي في إطار جولة تمويل بخمسة مليارات دولار تهدف إلى مواكبة المنافسين، بما في ذلك أوبن إيه.آي، في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب رأس مال كبيرا.

ولم يرد ماسك وتسلا وإكس إيه.آي بعد على طلبات رويترز للتعليق.

ولدى شركات الملياردير الأمريكي بالفعل علاقات وطيدة. فروبوت الدردشة الآلي (جروك) من إكس إيه.آي يُطرح في سيارات تسلا، وساعد مهندسو تسلا ماسك بعد استحواذه على تويتر عام 2022، وهي منصة التواصل الاجتماعي المعروفة حاليا باسم إكس.

وردا على منشور أحد المستخدمين على إكس يسأل مستثمري تسلا عما إذا كانوا يؤيدون الاندماج بين الشركتين، أجاب ماسك اليوم الاثنين بالقول “لا”. وكان قال أمس الأحد إنه سيطلب من مساهمي تسلا التصويت على ما إذا كان بإمكان شركة صناعة السيارات الاستثمار في إكس إيه.آي.

وكتب ماسك على إكس قائلا “لو كان الأمر بيدي، لاستثمرت تسلا في إكس إيه.آي منذ فترة طويلة”، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أن العلاقات الوثيقة بين الشركتين يمكن أن تساعد في تعزيز طموحات تسلا في السيارات ذاتية القيادة.