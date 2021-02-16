مالك فيسبوك يتوعد بإلحاق “الألم” بآبل

يبدو أن الخلاف القائم بين شركة “فيسبوك” و”عملاقة التكنولوجيا الأمريكية” شركة “أبل”، دخل منعطفا جديدا .

وبحسب تقرير صحيفة “وورل ستريت جورنال” الأمريكية، فقد قال الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”، مارك زوكربرغ، لموظفيه: “نحن بحاجة إلى إلحاق الأذى” بشركة “أبل”، ردا منه على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس أبل تيم كوك.

ففي أعقاب فضيحة شركة البيانات “كامبريدج أنالاتيكا” في عام 2018، سُئل تيم كوك عما كان سيفعله إذا كان هو مدير “فيسبوك” في ذلك الوقت، وكانت إجابته أنه لم يكن ليجد نفسه في هذا الموقف في المقام الأول، وانتقد فيسبوك على انتهاكه خصوصية مستخدميه.

كما أن كوك هاجم “فيسبوك” بصورة غير مباشرة في مناسبة أخرى، عندما انتقد “المعلومات المضللة المتفشية ونظريات المؤامرة التي تخلقها الخوارزميات”.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإنه على الرغم من أن مارك زوكربرغ وتيم كوك التقيا في عام 2017 في محاولة لإصلاح علاقتهما الممزقة، إلا أن اللقاء “أدى إلى مواجهة متوترة”، ومنذ ذلك الحين تعمق الخلاف بين شركتيهما.

وفي أحدث تصادم بين “فيسبوك” و”أبل”، فإن الأخيرة تستعد لطرح تغيير قادم في نظام تشغيل أجهزتها التي تعمل بنظام “آي أو إس” والمتعلق بخصوصيتها، الذي تعارضه “فيسبوك” تماما.

ويتلخص التحديث الذي سيتوافر في “آي أو إس 14.5” في فصل الربيع، أن “آبل” ستطلب من مستخدميها وبشكل إلزامي الحصول على إذنهم من أجل تتبعهم عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات.

ومنحت شركة “آبل” مطوري التطبيقات الذكية بعض الوقت للاستعداد للتغيير القادم.

وواجهت شركة “فيسبوك” مشكلة في تحديث السياسة الجديدة الخاصة بشركة “آبل”، وزعمت أن هذه الخطوة ستضر بإيراداتها، إذ يعتمد جزء كبير من نموذج أعمالها على تتبع نشاط المستخدم لاستهداف الإعلانات.

وأفادت تقارير أن “فيسبوك” فكرت في رفع دعوى قضائية ضد شركة “آبل” بشأن السياسات المانعة للمنافسة المزعومة، وعرضت تزويد شركة “إيبيك غيمز” بمستندات لمساعدتها في معركتها القانونية ضد “آبل” في هذه المسألة.

كما أضاف تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “فيسبوك” تدير “حملة ضد آبل” مع منظمي مكافحة الاحتكار والشخصيات الحكومية.

ومن المتوقع أن تحتد المنافسة بين “فيسبوك” و”آبل” خلال الفترة المقبلة على مستوى أجهزة “الواقع المعزز”، إذ تسعى الشركتان حاليا لترسيخ أقدامهما في هذا المجال الجديد بنظارات وسماعات رأس.