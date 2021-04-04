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"مايكروسوفت" تؤجل إعادة فتح مكاتبها

4 - أبريل - 2021
شعار شركة مايكروسوفت

شعار شركة مايكروسوفت

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اتخذت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية قرارا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

وقررت مايكروسوفت، بحسب ما نقله موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، تأجيل إعادة فتح مكاتبها بالكامل حتى

وقالت مايكروسوفت إنها تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى بتأجيل فتح مكاتبها من تموز إلى أيلول المقبل.

وكانت مايكروسوفت ومعظم شركات التقنية قد قررت غلق مقراتها ومكاتبها، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية في رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني إنهم سيناقشون قرارات الفتح مع خبراء الصحة قبل اتخاذ القرار بعودة كافة العاملين إلى المكاتب.

وأوضح كذلك نائب رئيس مايكروسوفت، كورت ديلبيني، إن التأخير يعطي “مرونة إضافية” للموظفين، لتنفيذ خططهم لفصل الصيف.

وتدرس كذلك مايكروسوفت العودة التدريجية لنحو 20% من الموظفين بما في ذلك إلى مكاتبها في ريدموند وسياتل، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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