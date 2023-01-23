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مايكروسوفت تبدأ المرحلة الثالثة من الشراكة مع OpenAI

منذ 48 دقيقة
شعار مايكروسوفت

شعار مايكروسوفت

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قالت شركة مايكروسوفت، الاثنين، إنها ستزيد استثمارها في أوبن إيه.آي، إذ تراهن بمستقبل استثمارها هذا على الشركة الناشئة والتقنية وراء روبوت الدردشة ذائع الصيت تشات جي.بي.تي وتمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها جوجل المملوكة لشركة ألفابت.

وقال عملاق البرمجيات في تدوينة “اليوم، نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم”.

وتأسست «أوبن إيه آي» في أواخر العام 2015، ويديرها رجل الأعمال البالغ 37 عاما سام ألتمان، الرئيس السابق لحاضنة الشركات الناشئة «Y Combinator» (واي كومبينيتر).

وتمكنت الشركة منذ البداية من الاعتماد على الدعم المالي لمساهمين بارزين، بينهم المؤسس المشارك لـ«لينكد إن» ريد هوفمان، والمستثمر بيتر ثييل، بالإضافة إلى الملياردير الشهير إيلون ماسك.

وشارك ماسك في مجلس إدارة «أوبن إيه آي» حتى العام 2018، لكنه ترك منصبه للتركيز على مسؤولياته في «تيسلا».

وتعتمد الشركة الناشئة أيضا على فريق من علماء الكمبيوتر والباحثين بقيادة إيليا ساتسكيفر، المدير التنفيذي السابق لشركة «غوغل» والمتخصص في التعلم الآلي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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