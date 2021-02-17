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مايكروسوفت تبدأ باختبار إعدادات حماية الأطفال في متصفحها "إيدج"

17 - فبراير - 2021
متصفح إيدج

متصفح إيدج

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أعلنت شركة مايكروسوفت ، عن البدء في اختبار الإعدادات الخاصة بحماية الأطفال على متصفحها Edge.

وأفاد موقع ”إنغادجيت“ بأن الإعدادات الخاصة بالأطفال تُمكن الوالدين من الموافقة أو حظر مواقع ويب التي يطلع عليها أطفالهم، والإعدادات الجديدة المخصصة لمرحلة عمرية تتراوح ما بين 5-12 عاماً.

وستطرح مايكروسوفت إعدادات حماية الأطفال الخاصة بمتصفحها Edge على قنواتها التجريبية Dev و Canary.

وذكر الموقع -أيضا- أن وضع حماية الأطفال يمكن تفعيله من الملف التعريفي للمتصفح، ولن يكون هناك حاجة لإنشاء حساب مستقل خاص بالأطفال حتى يتم تفعيل الخاصية، ويمكن للآباء وضع قائمة بالمواقع المسموح استخدامها من قِبل الأطفال، ويمكنهم أيضا تعديل القائمة في أي وقت وإضافة استثناءات، ويحتاج المستخدمون لإدخال كلمة مرور من أجل إغلاق وضع حماية الأطفال.

وتتضمن خاصية حماية الأطفال إعدادات Bing وهي المسؤولة عن تصفية نتائج الويب وحذف المحتوى غير المناسب أو الخاص بالأشخاص البالغين من صور ومقالات ومقاطع فيديو.

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