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"مايكروسوفت" تتخلى عن مساعدها الصوتي الشهير

1 - أبريل - 2021
شعار شركة مايكروسوفت

شعار شركة مايكروسوفت

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أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية التخلي عن مساعدها الصوتي الشهير “كورتانا”، وإيقافه عن العمل على الهواتف الذكية.

أوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” أن مايكروسوفت أغلقت تطبيق “كورتانا” على هواتف “أندرويد” و”آيفون”، بدءا من تاريخ 1 نيسان الجاري.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن “كورتانا” سيستمر بالعمل على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “ويندوز 10”.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن نيتها إغلاق “كورتانا” في تموز 2020، مشيرة إلى أنها تتجه لنقل تقنيات مساعدها المدعوم بالذكاء الصناعي إلى تطبيقات “مايكروسوفت 356

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