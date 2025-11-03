الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مايكروسوفت تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات

منذ 41 دقيقة
شعار مايكروسوفت على مكاتب مايكروسوفت في Issy-les-Moulineaux بالقرب من باريس، فرنسا، 9 يناير 2025. رويترز

شعار مايكروسوفت على مكاتب مايكروسوفت في Issy-les-Moulineaux بالقرب من باريس، فرنسا، 9 يناير 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت شركة مايكروسوفت الاثنين إنها تعتزم استثمار أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات حتى نهاية 2029 وإنها حصلت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تراخيص لتصدير رقائق متطورة إليها.

وقال براد سميث رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت لرويترز في مقابلة اليوم الاثنين “الحصة الأكبر من (الاستثمار)… هي التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أنحاء الإمارات. وهو من وجهة نظرنا استثمار ضروري لتلبية الطلب هنا على استخدام الذكاء الاصطناعي”.

وذكر سميث أن الشركة حصلت العام الماضي على تراخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير هذه الرقائق وعلى تراخيص جديدة لهذا العام.

وجاءت تصريحات سميث على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وتنفق الإمارات مليارات الدولارات لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي. وتتطلع إلى الاستفادة من علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية، ومن بينها بعض الرقائق الأكثر تطورا في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
ماسك يفجر مفاجأة.. ميزة رائعة من غروك ستساعد الملايين
الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج-رويترز
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعاون دولي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتغير الديموغرافي في قمة أبيك
محرك بحث غوغل
غوغل تعدل نظام الدفع في متجر التطبيقات بعد خسارتها دعوى "إيبك غيمز"

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
لامين وأخيه رفقة نيكي نيكول في مناسبة سابقة
لامين يامال ينفصل عن المغنية الأرجنتينة.. إليكم السبب