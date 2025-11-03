مايكروسوفت تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات

شعار مايكروسوفت على مكاتب مايكروسوفت في Issy-les-Moulineaux بالقرب من باريس، فرنسا، 9 يناير 2025. رويترز

قالت شركة مايكروسوفت الاثنين إنها تعتزم استثمار أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات حتى نهاية 2029 وإنها حصلت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تراخيص لتصدير رقائق متطورة إليها.

وقال براد سميث رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت لرويترز في مقابلة اليوم الاثنين “الحصة الأكبر من (الاستثمار)… هي التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أنحاء الإمارات. وهو من وجهة نظرنا استثمار ضروري لتلبية الطلب هنا على استخدام الذكاء الاصطناعي”.

وذكر سميث أن الشركة حصلت العام الماضي على تراخيص من الحكومة الأمريكية لتصدير هذه الرقائق وعلى تراخيص جديدة لهذا العام.

وجاءت تصريحات سميث على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وتنفق الإمارات مليارات الدولارات لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي. وتتطلع إلى الاستفادة من علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية، ومن بينها بعض الرقائق الأكثر تطورا في العالم.