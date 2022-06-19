مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز بياناتها

تطور شركة مايكروسوفت نظامًا للذكاء الاصطناعي يحلل البيانات من مجموعة من المصادر وينشئ تنبيهات لمركز البيانات وفرق العمليات لمنع أو تخفيف تأثير حوادث السلامة.

ويحاول نظام تكميلي ولكنه مرتبط، قيد التطوير أيضًا، اكتشاف التأثيرات في جداول إنشاء مركز البيانات والتنبؤ بها.

ويمكن أن تكون مراكز البيانات، التي تدير التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخدمات التي يستخدمها مليارات الأشخاص كل يوم، أماكن خطرة للعاملين الذين يقومون ببنائها وصيانتها.

ويتعين على العمال في بعض الأحيان التعامل مع المعدات الكهربائية لمركز البيانات أثناء عمله. ويمكن أن تتعرض لمواد كيميائية مثل الكلور الذي يستخدم كعامل تعقيم للمياه المتداولة عبر أنظمة التبريد السائل لأجهزة الحاسب والخوادم.

وفي شهر يونيو 2015، كان لا بد من نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد تسرب غاز الكلور في مركز بيانات آبل في مايدن بولاية نورث كارولينا.

وبالرغم من أن مراكز البيانات الآن أكثر أمانًا مما كانت عليه من قبل. ولكن بحثًا عن حلول تطلعية، فإن بعض عمالقة التكنولوجيا يقولون إنهم يستكشفون كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي لمنع مشكلات السلامة.

وصرح متحدث باسم مايكروسوفت: هذه المبادرات في مراحل الاختبار المبكرة. ومن المتوقع أن تبدأ بالتوسع في بيئات الإنتاج لدينا في وقت لاحق من هذا العام.

وتدعي ميتا أيضًا أنها تبحث في الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتوقع بها كيفية عمل مراكز بياناتها في ظل ظروف بيئية قاسية قد تؤدي إلى بيئات عمل غير آمنة.

وتقول الشركة إنها تطور نماذج مادية لمحاكاة الظروف القاسية وتقدم هذه البيانات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المسؤولة عن تحسين استهلاك الطاقة والتبريد وتدفق الهواء عبر خوادمها.

وقال متحدث باسم ميتا: لدينا بيانات تشغيلية مهمة من مراكز بياناتنا. وهناك أجهزة استشعار مدمجة في الخوادم والأرفف وقاعات البيانات. ويتحمل كل خادم وجهاز شبكة أعباء عمل مختلفة ويستهلك كميات مختلفة من الطاقة. كما يولد كميات مختلفة من الحرارة ويحدث كميات مختلفة من تدفق الهواء في مراكز البيانات.

وأضاف: يجمع فريقنا للبنية التحتية جميع البيانات من كل خادم ومن ثم يطور نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تخصيص خوادمنا وأرففنا في مراكز البيانات وإرسال أحمال العمل إلى هذه الخوادم لتحسين الأداء والكفاءة.

لدى الشركات دوافع بخلاف السلامة لضمان بقاء مراكز البيانات في حالة الذروة، حيث إن الانقطاعات باهظة الثمن، وأصبحت أكثر تواترا.

واعترف ثلث مالكي ومشغلي مراكز البيانات بأنهم عانوا من انقطاع كبير خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وادعى واحد من كل ستة أن الانقطاع كلفهم أكثر من مليون دولار.

وتمتلك ميتا أكثر من 20 مركز بيانات قيد التشغيل حول العالم. بما في ذلك مشاريع جديدة تقدر تكلفتها مجتمعة بـ 1.6 مليار دولار.

وفي غضون ذلك تدير مايكروسوفت أكثر من 200 مركز بيانات. وتقول إنها في طريقها لبناء ما بين 50 إلى 100 مركز بيانات جديد كل عام في المستقبل المنظور.

ويعد الذكاء الاصطناعي أيضًا بإيجاد فرص للطاقة – وبالتالي توفير التكلفة – في مركز البيانات، وهو جانب آخر جذاب للشركات. وادعت جوجل في عام 2018 أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة DeepMind التابعة لها كانت قادرة على توفير الطاقة بنسبة 30٪ في المتوسط ​​مقارنة باستخدام الطاقة المسجل سابقًا لمراكزها للبيانات.

وتستخدم مايكروسوفت وميتا الآن الذكاء الاصطناعي لأغراض ضبط الطاقة المماثلة. وأطلقت مايكروسوفت في أواخر عام 2021 طريقة لقياس وتخفيف أحداث استخدام الطاقة والمياه غير العادية داخل مركز البيانات. ويجري ذلك باستخدام بيانات القياس عن بعد من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية.

وتستخدم الشركة أيضًا مناهج قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد وإصلاح مشكلات الطاقة في مركز البيانات. كما تستخدمها لتحديد المواقع المثالية لوضع الخوادم لتقليل الطاقة المهدرة والشبكة وقدرة التبريد.

ويعد تقليل البصمة البيئية ميزة إضافية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المنظمة للطاقة. واستهلكت مراكز البيانات نحو 1٪ من الطلب العالمي على الكهرباء وساهمت في 0.3٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2020.

وصرحت مايكروسوفت سابقًا أنها تخطط لتشغيل جميع مراكز بياناتها باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. بينما ادعت ميتا أنها حققت هذا الإنجاز في عام 2020.