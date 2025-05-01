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مايكروسوفت تستعد لاستضافة نموذج الذكاء الاصطناعي جروك التابع لماسك

منذ 5 دقائق
شركة جروك

شركة جروك

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ذكر موقع ذا فيرج اليوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع أن مايكروسوفت تستعد لاستضافة نموذج الذكاء الاصطناعي جروك التابع لإيلون ماسك.

وأشار التقرير إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة أجرت مناقشات في الأسابيع القليلة الماضية مع إكس.إيه.آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتابعة لإيلون ماسك لاستضافة نموذج جروك وإتاحته للعملاء وفريق الشركة عبر خدمة أزور السحابية.

ووفقا للتقرير سيتاح جروك على منصة أزور إيه.آي فاوندري وهي منصة مايكروسوفت المخصصة للمبرمجين والتي توفر إمكانية الوصول إلى أدوات ونماذج للذكاء الاصطناعي تساعد على استضافة وتشغيل وإدارة التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولم ترد مايكروسوفت وإكس.إيه.آي على طلبات للتعليق بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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