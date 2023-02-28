مايكروسوفت تضيف محرك البحث "بينج" لنسخة ويندوز

بدأت شركة مايكروسوفت، الثلاثاء، في إضافة محرك البحث (بينج)، الذي طورته في الآونة الأخيرة، إلى برنامج ويندوز بهدف جعل الذكاء الاصطناعي في متناول مئات الملايين من المستخدمين.

يظهر برنامج ويندوز 11، وهو الأحدث في سلسلة من المنتجات المطورة هذا الشهر، كيف أن الشركة التي مقرها ريدموند في واشنطن، تمضي قدما في استغلال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن نظام تشغيل مايكروسوفت سيشمل محرك البحث الجديد بينج في مربع البحث الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يساعد نصف مليار مستخدم شهريا على الإبحار في ملفاتهم والإنترنت.

وأضافت مايكروسوفت أن محرك البحث نفسه لا يزال محل المعاينة، ومتاح لأكثر من مليون شخص في 169 دولة مع وجود بلدان أخرى في قائمة انتظار.

وكشفت الشركة عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع به بينج، إذ تهدف إلى انتزاع حصتها في السوق من شركة ألفابت المالكة لجوجل والتي تتحرك بشكل أسرع مع برنامج شبيه مخصص للبحث.

وتجمع مايكروسوفت التعليقات حول محرك البحث بينج قبل طرحه على نطاق أوسع. وتوجد تقارير عن أن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي اعترف بمشاعر الحب لبعض الأشخاص الذين كانوا يختبرون البرنامج أو وجه تهديدات لهم، مما دفع الشركة إلى وضع حد لمحادثات طويلة، قالت إنها “أثارت” ردود فعل لم تضعها في الحسبان.

وبالإضافة إلى بينج الجديد، ستشمل نسخة ويندوز المحدثة برنامجا يمكنه الاتصال برسائل ومكالمات أجهزة آيفون، على أن يتم البدء بمجموعة محدودة من المستخدمين، حسبما قالت الشركة.