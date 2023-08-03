"مايكروسوفت" تضيف ميزة جديدة على "تيمز"

أضافت شركة “مايكروسوفت ميزة الصوت المكانيّ Spatial Audio إلى منصّة “تيمز” الخاصّة بالتواصل عبر مكالمات الفيديو، بعد أن كانت قد بدأت اختبار هذه الميزة خلال نيسان الماضي قبل الإعلان عن توفّرها لجميع المستخدمين.

وتعالج الميزة الصوت باستخدام تأثيرات صوتية محدّدة من أجل محاكاة الطبيعة الفيزيائية للصوت في العالم الحقيقيّ، لتجعل المستخدم يشعر كأنّه جزء من المحتوى المسموع.

ومن أبرز فوائد ميزة الصوت المكانيّ منح المستخدمين القدرة على تحديد موقع ومصدر الصوت عند الاستماع للمحتوى.

وقالت “مايكروسوفت” في بيانٍ عبر موقعها الرسميّ، إنّ الميزة الجديدة تعمل على محاذاة موقع الصوت لكلّ مشارك مع الفيديو الممثّل له، لتسهيل تتبّع المتحدّثين، والفهم بصورة أفضل عندما يتحدّث مشاركون عديدون في الوقت نفسه، وتقليل إجهاد الاجتماع والحمل المعرفيّ.

وتقترح “مايكروسوفت” استخدام سماعات سلكية للرأس أو الأذن، أو أجهزة الحاسوب بسمّاعات ستريو خارجية، كما تستطيع بعض السماعات اللاسلكية الاستفادة من تلك الميزة مثل بعض سماعات أبل آيربودز.

ويمكن لمستخدمي منصّة “مايكروسوفت تيمز” الاستفادة من ميزة الصوت المكانيّ في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز أو ماك، بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثمّ الضغط على الأجهزة Devices، ثمّ التأكّد من تفعيل خيار الصوت المكانيّ Spatial Audio.