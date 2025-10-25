مايكروسوفت تطلق "Copilot Mode" لدمج المساعد الذكي مباشرة في متصفح إيدج

أطلقت شركة مايكروسوفت رسميًا وضع التصفح الجديد “Copilot Mode” في متصفحها “إيدج”، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة البحث والتصفح على الإنترنت.

ويحوّل هذا الوضع المساعد الذكي “Copilot” إلى مركز تفاعلي موحّد، يجمع في نافذة واحدة بين نتائج البحث، وردود الذكاء الاصطناعي، والتصفح المباشر. وبذلك يمكن للمستخدم طرح الأسئلة أو إجراء بحث أو إدخال روابط مواقع إلكترونية دون الحاجة إلى التنقل بين نوافذ متعددة.

ووفقًا لموقع The Verge، يتيح “Copilot Mode” استخدام جميع علامات التبويب المفتوحة لتلخيص المعلومات أو مقارنة البيانات والمنتجات بينها، مما يجعل تجربة التصفح أكثر كفاءة وسلاسة.

وبعد أن كانت الميزة متاحة بشكل تجريبي خلال الأشهر الماضية، أصبحت الآن متوفرة لجميع المستخدمين، إلى جانب خصائص إضافية مثل “Copilot Actions”، التي تمكّن المستخدم من تنفيذ مهام تلقائية مثل إلغاء الاشتراك من القوائم البريدية أو حجز المواعيد.

وأوضحت مايكروسوفت أن بعض المهام لا تزال في طور التجربة، إذ يعرض “Copilot” تحذيرًا يشير إلى أن الأداة مخصصة لأغراض التقييم وقد تخطئ في بعض الحالات.

كما أضافت الشركة ميزة “Journeys” في النسخة التجريبية، وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تنظم سجل التصفح في موضوعات وتقترح عمليات بحث مستقبلية بناءً على اهتمامات المستخدم.

يمكن تفعيل وضع “Copilot Mode” بتنزيل أحدث إصدار من متصفح “إيدج” من الموقع الرسمي لمايكروسوفت.