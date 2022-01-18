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مايكروسوفت تعقد أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية

18 - يناير - 2022
شعار مايكروسوفت

شعار مايكروسوفت

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تمكن عملاق التكنولوجيا الأمريكي “مايكروسوفت”، اليوم الثلاثاء، من إتمام أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية.

ثالث أكبر شركة ألعاب

قالت شركة “مايكروسوفت”، الثلاثاء، إنها سوف تستحوذ على “أكتيفيجن بليزارد”، منتجة لعبة “كول أوف ديوتي” مقابل 68.7 مليار دولار نقدا، في أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية، مما يجعل صاحبة منصة “إكس بوكس”، ثالث أكبر شركة ألعاب من حيث الإيرادات.

وبلغ عرض “مايكروسوفت”، 95 دولارا للسهم بعلاوة 45%، عن إغلاق “أكتيفيجن”، يوم الجمعة.

جرى تداول سهم “أكتيفيجن”، عند حوالي 89.55 دولار قبل بدء التعاملات الرسمية، وذلك حسب رويترز.

تطوير منصات “ميتافيرس”

وقال ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي، في بيان: “الألعاب هي أكثر الفئات نشاطا، وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع المنصات حاليا، وستلعب دورا رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس”.

وزاد الطلب على ألعاب الفيديو خلال جائحة كورونا، مع اضطرار المستهلكين خلال إجراءات العزل، والإغلاق لممارسة ألعاب أكثر تسلية لأنفسهم.

كما تعطي مكتبة ألعاب “أكتيفيجن”، التي تشمل “كول أوف ديوتي”، و”أوفرووتش”، منصة ألعاب “إكس بوكس”، التابعة لـ “مايكروسوفت”، ميزة على منصة ألعاب “بلاي ستيشن” التابعة لـ “سوني”، والتي تنعم منذ سنوات بسيل متدفق من الألعاب الحصرية.

وسيواصل بوبي كوتيك، العمل رئيسا تنفيذيا لـ “أكتيفيجن بليزارد”، بموجب اتفاق الاستحواذ.

وكانت شركة الألعاب المنافسة “تيك-تو إنترأكتيف”، قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستشتري “زينجا” منتجة لعبة “فارم فيل” نظير 11.04 مليار دولار نقدا وأسهما.

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