"مايكروسوفت" تعلن اضطراب في خدمة أزور.. والسبب؟

منذ 24 ثانية
مايكروسوفت

قالت مايكروسوفت، اليوم السبت، إن مستخدمي خدمة مايكروسوفت أزور قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة أزور أن الانقطاعات قد تزيد في حركة البيانات العابرة عبر الشرق الأوسط التي تبدأ أو تنتهي في مناطق آسيا أو أوروبا.

وقالت “قد يستغرق إصلاح انقطاعات الألياف تحت الماء وقتا، لذلك سنواصل مراقبة مسارات التوجيه وإعادتها للتوازن وتحسينها لتقليل تأثير ذلك على العملاء في هذه الأثناء. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف”.

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت أزور، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد أمازون ويب سيرفيسز، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، مما أدى إلى زمن وصول أطول من المعتاد.

    المصدر :
  • الجزيرة

