مايكروسوفت تعلن عن أسعار ومميزات أوفيس 2021

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن إصدار أوفيس 2021، وهو الإصدار الأحدث من حزمة تطبيقات مايكروسوفت المكتبية. وحددت الشركة موعد إطلاق الإصدار الجديد ليكون في 5 أكتوبر جنبًا إلى جنب مع نظام ويندوز 11 المنتظر.

وكشفت مايكروسوفت اليوم عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد. وذلك حيث كشفت عن الأسعار وعن الميزات والخصائص التي ستأتي مع الإصدار الجديد.

وتزود مايكروسوفت حزمة أوفيس بعدد من الميزات التي كانت متاحة حصرًا لمشتركي خدمة Microsoft 365 المدفوعة. ولعل أبرز الخصائص الجديدة هي إمكانية العمل الجماعي على المستندات من خلال إصدار الحاسب الشخصي.

ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن أكثر من شخص من العمل على نفس المستند عن بعد، وهي خاصية مفيدة بدون شك. وتعتمد هذه الخاصية بشكل رئيسي على خدمة OneDrive السحابية من مايكروسوفت.

وإلى جانب ذلك، يضم أوفيس 2021 تحسينات كبيرة على مستوى التصميم. حيث إنه قد حصل على تصميم مجدد ومتماشي مع ويندوز 11 كما أن تطبيقات أوفيس ستنتقل الآن بين الوضعين المظلم والمضيء طبقًا لإعدادات ويندوز نفسه.

تضم حزمة أوفيس الجديدة تطبيق Microsoft Teams كذلك. والذي بدأت مايكروسوفت في الاعتماد عليه كتطبيق افتراضي للتواصل. كما أن مايكروسوفت قد دمجت هذا التطبيق في ويندوز 11 أيضًا. لذلك لعل دمجه في أوفيس سيكون أكثر فائدة لمستخدمي ويندوز 10.

وقد كشفت عملاقة البرمجيات أيضًا عن الأسعار الرسمية لإصدارات أوفيس المختلفة. وذلك حيث يأتي إصدار Office Home and Student 2021 والمخصص للاستخدامات المنزلية وللطلاب بسعر 149.99 دولارًا أمريكيًا.

ويظهر لنا أن التسعير لم يتغير مقارنةً بالإصدارات السابقة عمومًا. ولكن إصدارات Student و Home لا تضم جميع التطبيقات، بل تضم كلًا من Microsoft Word، و Microsoft Excel و Microsoft PowerPoint. إلى جانب تطبيقيّ Teams و OneNote وهم مجانيان في الأصل.

ومن ناحية أخرى فإن الإصدار الاحترافي والذي يأتي باسم Office Home and Business 2021 سيكلّف المستخدم 249.99 دولارًا أمريكيًا، وهو يضم كل ما سبق إلى جانب Outlook. لكنه يعطي لمشتريه الحق في استخدام التطبيقات في مجالات الأعمال عمومًا.

ويضطر مستخدمي إصدار Office 2013 أو أقدم للترقية، وذلك لأن إصداراتهم لن تكون مدعومة على نظام تشغيل ويندوز 11، وهو أمر انتقد مايكروسوفت البعض بسببه.

ولا ننسى أن شركة جوجل تقدم نفس الخدمات التي تقدمها مايكروسوفت ولكن بشكل مجاني. إلا أن تطبيقات جوجل من ناحية أخرى تعتمد على المتصفح وليست تطبيقات للحاسب الشخصي. وتتيح مايكروسوفت بدائل مجانية أيضًا عبر المتصفح.