لتنظيف وتعزيز اداء الكمبيوتر.. مايكروسوفت تعمل على تطبيق جديد

كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تعمل حاليا على تطبيق يقوم بتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويتيح لك إدارة جهازك للحصول على أداء أفضل ويحمل اسم Microsoft PC Manager، لكن التطبيق حاليًا في مرحلة تجريبية ويبدو أنه يستهدف أسواقًا معينة، وحاليًا، هناك العديد من التطبيقات في متجر Microsoft تقدم نفس الوظائف.

وبحسب التقرير، فقد تم رصده بواسطة The Verge على موقع مايكروسوفت الإلكتروني الذي يحتوي على وصف مكتوب باللغة الصينية، ويُطلق على التطبيق اسم PC Manager وهو مخصص لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 وما فوق.

وتنص ترجمة Google السريعة للوصف على أن التطبيق “سينظف حطام النظام، ويفرج عن الموارد المشغولة، ويجعل Windows الخاص بك سريعًا مثل الجديد”، كما أنه ينظف بعمق “مساحة تخزين النظام، ويسمح لك بإدارة الملفات الكبيرة، وتحرير مساحة تخزين الكمبيوتر الخاص بك” من أجل تعزيز أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالأمان، يدعي التطبيق أنه يمكن للمستخدمين اكتشاف تشوهات الكمبيوتر بسرعة وتنظيف المخلفات واكتشاف الفيروسات وحل مخاطر النظام بنقرة واحدة، فيما يستمر الوصف في الادعاء بأن “Microsoft PC Manager يدمج Windows Defender لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك”، ويشير الوصف إلى أنه يمكن الوصول إلى كل هذه الوظائف من موقع مركزي واحد.

ونظرًا لأن التطبيق التجريبي قد تم اكتشافه على موقع مايكروسوفت على الويب، فمن المؤكد أن التطبيق شرعي ولكن نظرًا لأن الموقع باللغة الصينية، فقد يكون موجهًا لأسواق معينة.