مايكروسوفت تقول وداعاً لمساعدها "كورتانا"

أعلنت مايكروسوفت أنها ستلغي تطبيق المساعد الشخصي “كورتانا” من أحدث نظام تشغيل لها ويندوز 11، بالكامل، رغم المحاولات المتعددة لجعل “كورتانا” يكتسب شعبية المساعدين الشخصيين الآخرين مثل “سيري” و”أليكسا”

وكانت كورتانا قد ظهرت للمرة الأولى عام 2014 وكان يفترض بها منافسة “سيري” و”أليكسا” وسواها في المجال.

و تعمل مايكروسوفت الآن على بديل لكورتانا يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي أملاً بتحقيق نجاح أكبر من الميزة.

وبدأت قصة “كورتانا” كمساعد شخصي في هواتف ويندوز قبل أن تدمجها مايكروسوفت مع شريط المهام في نظام وتشغيل ويندوز. حيث كانت تقوم بالاستجابة للأوامر الصوتية والتذكير بالمواعيد وفتح التطبيقات. لكن بعدما تبين أن نسبة استخدامها كانت قليلة جداً، لم تدمج مايكروسوفت “كورتانا” في شريط مهام ويندوز 11، ولم تقدمها ضمن تجربة الاستخدام الأولى كما كانت تفعل في ويندوز 10. وحتى هذا الأسبوع، اكتفت مايكروسوفت بتوفير تطبيق “كورتانا” المستقل.

على الرغم من عملية إعادة التصميم الكبيرة التي شهدها التطبيق لنسخته على نظامي iOS وأندرويد، لم تستطع “كورتانا” منافسة أمثال “أليكسا” و”سيري”. وربط الكثيرون مصير “كورتانا” إلى حد كبير بفشل هواتف ويندوز، كما اعترف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادالا، في عام 2019 بأن “كورتانا” قد تراجعت في سباقها مع المنافسين.

حالياً، تعمل مايكروسوفت على شريط جانبي جديد لنظام تشغيل ويندوز 11 يسمى Windows Copilot. حيث سيتم تشغيله بواسطة روبوت المحادثة المدمج مع محرك البحث Bing ويمكنه التحكم في إعدادات ويندوز والإجابة على الأسئلة وغير ذلك. من المتوقع أن يتوفر Windows Copilot في الخريف القادم كجزء من تحديث ويندوز الذي سيجعله أيضاً يدعم صيغة ملفات RAR و7-Zip بشكل افتراضي.