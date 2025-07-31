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مايكروسوفت: جهاز الأمن الروسي يستهدف سفارات في موسكو بهجمات إلكترونية

منذ دقيقتان
مايكروسوفت

مايكروسوفت

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قالت مايكروسوفت الخميس إن إحدى وحدات التجسس الإلكتروني الرائدة لدى الحكومة الروسية تعمل على نشر برمجيات خبيثة تستهدف سفارات ومنظمات دبلوماسية في موسكو من خلال الاستفادة من الشركات المحلية المزودة لخدمات الإنترنت.

وتشير النتائج التي خلص إليها مركز مايكروسوفت ثريت إنتليجنس أن هذا التحليل يؤكد للمرة الأولى أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يمارس أعمال التجسس الإلكتروني من خلال مزودي خدمات الإنترنت.

وقال شيرود ديجريبو مدير وحدة ثريت إنتليجنس ستراتيجي لدى مايكروسوفت لرويترز “مايكروسوفت متأكدة الآن من حدوث هذا النشاط داخل الحدود الروسية”.

يتتبع التحليل حملة تجسس إلكتروني من جهاز الأمن الاتحادي الروسي استهدفت في فبراير شباط الماضي سفارات أجنبية في موسكو لم يتم ذكرها.

ولم تتمكن رويترز من تحديد السفارات المستهدفة. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.

ولم يرد دبلوماسيون روس بعد على طلب للتعليق. وتنفي موسكو دائما قيامها بعمليات تجسس إلكتروني.

    المصدر :
  • رويترز

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