مايكروسوفت ستدمج متصفح إيدج الجديد في تحديث ويندوز 10 الكبير التالي

تخطط شركة مايكروسوفت لدمج متصفح الويب الجديد كليًا (إيدج) Edge في نظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى المتصفح الذي تُعوِّل عليه كثيرًا بعد فشل متصفحاتها السابقة.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت المتصفح المبني على متصفح (كروميوم) Chromium من جوجل – وهو المتصفح ذاته الذي تُبنى عليه متصفحات شهيرة، أبرزها متصفح كروم من جوجل – في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ولكن منذئذ كان على المستخدمين تنزيله منفصلًا.

واعتبارًا من التحديث الكبير القادم لنظام ويندوز 10 المسمى حاليًا 20H2 – لأنه سيُطلق خلال النصف الثاني من 2020 – سيكون (إيدج) مدمجًا في النظام، وهو ما كشفت عنه النسخة التجريبية من التحديث التي بدأت الشركة في اختبارها مع مشتركي برنامجها التجريبي Windows Insiders اعتبارًا من اليوم.

يُشار إلى أن مايكروسوفت كانت قد ذكرت مايكروسوفت مطلع الشهر الحالي في مقالة دعم أن (إيدج) الجديد أصبح متاحًا عبر تحديثات ويندوز 10، مما يعني أنه سيُنزَّل قريبًا في أكثر من مليار حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10.

وتعمل مايكروسوفت في الأشهر الأخيرة على تحسين تجربة (إيدج) بصورة تدريجية، بما في ذلك القدرة على مزامنة الامتدادات. والآن يُنتظر أن تدعم مزامنة السجل وعلامات التبويب، وقد وعدت الشركة بدعم ذلك خلال فصل الصيف المقبل.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لجلب علامات تبويب رأسية، وميزة جديدة للبحث في الشريط الجانبي، والتكامل مع شبكة (بينترست) Pinterest في الأشهر القادمة. وتعمل مايكروسوفت أيضًا مع جوجل لتحسين دعم المدقق الإملائي والتمرير، وتعمل أيضًا على تحسين دعم (تطبيقات الويب التقدمية) PWA في إيدج.