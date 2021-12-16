ما الذي سيحمله عام 2022 لعملة الريبل XRP؟

تصنف عملة الريبل XRP كثامن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إلا أن سلسلة من عمليات الحذف الأخيرة إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة ; حيث يبدو أن XRP يتعافى من أسبوع صعب. تنبؤات سعر XRP ساخنة بدلاً من الصحافة السيئة.

وبحسب ما نقل موقع “investing”، فقد أعلنت Bitbuy مؤخراً أنها ستقوم بإزالة XRP من النظام الأساسي اعتبارًا من 13 يناير 2022. وتأتي هذه الخطوة كجزء من محاولة للوفاء بإرشادات هيئة الأوراق المالية في أونتاريو المتعلقة بما إذا كان يمكن اعتبار العملة المشفرة أمانًا أم لا.

وهنا تكمن المشكلة: هذا ليس حتى أول شطب لـ XRP هذا الشهر. قامت Newton ، وهي بورصة عملات رقمية كندية أخرى ; بشطب العملة لأسباب تنظيمية مماثلة. بالرغم من ذلك، بالمقارنة مع عمليات الحذف لشهر يناير من Coinbase و Kraken و Binance.US ، فإن هذا يعد بمثابة ضربة خفيفة تقريبًا.

ماذا وراء موجة الشطب التي دفعت XRP إلى الأسفل؟ لقد كان XRP موضوع معركة قانونية شرسة. في ديسمبر 2020، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Ripple ; الشركة التي تقف وراء عملة XRP المشفرة.

حسب بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتعليم: “نزعم أن Ripple و [كريستيان] لارسن و [برادلي] جارلينجهاوس فشلوا في تسجيل عرضهم المستمر وبيع مليارات XRP لمستثمري التجزئة، الأمر الذي حرم المشترين المحتملين من الإفصاحات الكافية عن أعمال XRP و Ripple وغيرها من الأعمال المهمة طويلة أمد الحماية التي تعتبر أساسية لنظامنا القوي في السوق العامة“.

كانت الدعوى وصمة عار على XRP منذ ما يقرب من عام الآن. في ذلك الوقت، استمرت المشاكل التنظيمية لـ XRP في التراكم.

توقعات سعر XRP مع وجود XRP حاليًا عند 80 سنتًا لكل عملة، ما رأي الخبراء في إمكانات XRP بالنظر إلى عامها المتقلب؟ اتضح أن المحللين يعتقدون أن المشاكل التنظيمية ستتوقف قريبًا عن التأثير على أسعار XRP.

من خلال التحليل الفني، يرى المراقبون أن XRP يرتفع إلى 1.12 دولار في الأيام المقبلة. إنهم ينظرون إلى XRP على أنه “استثمار رائع طويل الأجل”. ويبلغ سعر الموقع المستهدف 1.45 دولارًا بعد عام ; وتوقع لمدة خمس سنوات يبلغ 3.92 دولارًا أمريكيًا ; وتعتقد شركة Digital Coin Price أن XRP مقدر لها أن تهز خطها البارد الحالي. لديهم أهداف سعرية تبلغ 1.42 دولارًا أمريكيًا لعام 2022 و1.62 دولارًا أمريكيًا لعام 2023. وعلى المدى الطويل، فإنهم يتوقعون نموًا ثابتًا ; مع هدف سعر 2026 البالغ 2.92 دولارًا أمريكيًا لكل عملة.