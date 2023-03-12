ما الفرق بين ميزة Newsletter والمجتمعات في واتساب؟!

يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب على تطوير ميزة جديدة للنشرات الإخبارية تُسمى (Newsletter) تتيح للمستخدمين إنشاء قناة لنشر المحتوى لمجموعة كبيرة من الأفراد، على أن يكون التواصل في اتجاه واحد. وبذلك ستكون طريقة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على التحديثات من الأشخاص أو المجموعات.

تشبه هذه الميزة في واتساب ميزة (القنوات) Channels التي أطلقتها شركة ميتا في إنستاجرام في نهاية الشهر الماضي، والتي تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تيليجرام المنافس الأول لواتساب.

أشار موقع (WABetaInfo) – الذي اكتشف الميزة في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب الذي يحمل رقم 2.23.5.3 – إلى أن هذه الميزة الجديدة ستسهل عملية نشر المحتوى والأخبار عبر واتساب، وذلك دون وضع حد أقصى لعدد المشتركين في أي قناة (Newsletter).

وتأتي الميزة الجديدة في إطار سعي واتساب لتطوير طرق للتواصل الجماعي، إذ أطلقت العام الماضي ميزة (المجتمعات) Communities التي استهدفت من خلالها تسهيل تواصل المستخدم مع مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص في آن واحد.

الفرق بين ميزة Newsletter وميزة المجتمعات:

تختلف ميزة Newsletter عن ميزة المجتمعات؛ في أعداد المشتركين وطريقة بث المحتوى، إذ إن ميزة النشرات الإخبارية التجريبية الجديدة تقدم قناة اتصال لعدد لا محدود من المشتركين، بينما تحدد ميزة المجتمعات 5000 مشترك فقط كحد أقصى لعدد المشاركين.

كما أن ميزة (Newsletter) لن تسمح للمستخدمين المشتركين فيها بإرسال رسائل داخل قنوات التواصل، لأنها لا تسمح إلا باتجاه تواصل واحد، ولكن قد يمكنهم التفاعل مع المحتوى من خلال الرموز التعبيرية والتصويت في استطلاعات الرأي مثل قنوات إنستاجرام، بينما تسمح ميزة المجتمعات لجميع المشاركين إرسال الرسائل داخل المجتمع.