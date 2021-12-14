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ما المميز في ساعة هواوي الحديثة؟

14 - ديسمبر - 2021

ساعة

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كشفت هواوي مؤخرا عن مجموعة من الأجهزة الذكية المحمولة كان من بينها ساعات بمواصفات متقدمة.

ومن بين أبرز أجهزة الشركة الجديدة كانت ساعة Huawei Watch GT 3 بنماذجها المختلفة والتي تميزت بتصميم خارجي أنيق، وهيكل معدني متين محاط بإطار من الستنالس، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.

وحصلت هذه الساعات على شاشات AMOLED بمقاس 1.32 و1.43 بوصة بدقة عرض (466/466) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 326 شمعة/م تقريبا، وجهزت هذه الشاشات بتقنيات تساعدها على ترشيد استهلاك الطاقة.

كما زودت هواوي ساعاتها الذكية بحساسات متطورة لمعرفة الضغط الجوي، وحساسات للإضاءة، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم.

وضمت هذه الساعات أيضا مستشعرات وبرامج لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد الخطوات التي يقطعها يوميا وبرامج لمراقبة معدلات نومه، إضافة إلى بوصلة إلكترونية، وبرامج لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

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