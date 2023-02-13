ما علاقة الإنترنت بالاحتباس الحراري ؟

تتطلع كل من غوغل ومايكروسوفت إلى تحسين نتائج محرك البحث من خلال نماذج اللغات الكبيرة التي يقولون إنها ستعمل على استخلاص المعلومات “المعقدة” أثناء الاستجابة بطريقة شبيهة بالبشر على الاستفسارات، ستقوم مايكروسوفت بتطبيق ChatGPT في محرك البحث الحالي Bing، بينما أعلنت غوغل عن إطلاق “خدمة AI للمحادثة التجريبية” باسم Bard.

لكن وراء الكواليس، هناك بالفعل عملية كثيفة الموارد لصيانة أنظمة الكمبيوتر للمساعدة في محركات البحث التي يمكن أن تزيد من ثقل الموارد.

قال الخبراء لمجلة Wired إن قوة الحوسبة اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي مع عبء استعلامات محرك البحث يمكن أن تزيد من كمية القوة الحاسوبية اللازمة من شركات مثل غوغل و مايكرويسوفت بما يصل إلى 5 مرات، ومع زيادة أجهزة الكمبيوتر، سترتفع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

قال آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة سوري، لمجلة Wired: “إنها تتطلب قوة معالجة بالإضافة إلى التخزين والبحث الفعال، في كل مرة نرى فيها تغييرًا تدريجيًا في المعالجة عبر الإنترنت، نرى زيادات كبيرة في موارد الطاقة والتبريد التي تتطلبها مراكز المعالجة الكبيرة، وأعتقد أن هذه قد تكون مثل هذه الخطوة”.

ستتطلب محركات البحث الجديدة أيضًا المزيد من مراكز البيانات لتخزين البيانات، قال مارتن بوشار، مؤسس شركة QScale لمراكز البيانات، لـ Wired أن الذكاء الاصطناعي سينتج عنه “حوسبة أكثر بأربع أو خمس مرات لكل بحث”.

وفي بيان لـ Insider، قالت جين بارك، المتحدثة باسم Google ، إن الشركة ستطلق في البداية نسخة “أخف” من Bard تتطلب طاقة حوسبية أقل.

وقال بارك في بيان: “لقد نشرنا أيضًا بحثًا يشرح بالتفصيل تكاليف الطاقة لأحدث النماذج اللغوية، بما في ذلك نسخة أقدم وأكبر من LaMDA، تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن الجمع بين النماذج والمعالجات ومراكز البيانات الفعالة مع مصادر الطاقة النظيفة يمكن أن يقلل من البصمة الكربونية لنظام ML بما يصل إلى 1000X.

ليست القضايا البيئية هي الانتقادات الوحيدة التي تلقاها ChatGPT و AI من Google في الماضي، أثار طرح Google لـ Bard انتقادات من الموظفين الذين قالوا إن المنتج “سريع التعجل” وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.

كتب آدم روجرز، كبير المراسلين التكنولوجيين في Insider ، كيف يمكن لردود محرك البحث التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أن تقدم إجابات تتضمن معلومات خاطئة أو منطق خاطئ يصعب على الباحثين اكتشافه.