السبت 3 صفر 1445 ﻫ - 19 أغسطس 2023 |
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ما علاقة الهبوط الحاد في سعر "بيتكوين" بتحركات إيلون ماسك!؟

منذ ساعة واحدة
إيلون ماسك (رويترز)

إيلون ماسك (رويترز)

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شكل انخفاض البيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية الرئيسية ضربة موجعة في سوق العملات الرقمية، أدت لخسارة بحوالي 200 مليون دولار خلال ساعات فقط في قيمة العملات المشفرة.

وقد سجلت عملة البيتكوين التي تحتل المرتبة الأولى ضمن ترتيب العملات الرقمية الأشهر من حيث القيمة السوقية، تراجعا بنسبة 7.5% لستقر عند حوالي 26.4 ألف دولار، وكذلك انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 6% و ريبل 14% و بينانس كوين 5.4%

وتشير التحليلات إلى أن الانخفاض قي سوق العملات الرقمية وبخاصة عملة البيتكوين يعود بشكل أساسي إلى التقارير التي تحدثت عن قيام شركة SpaceX ، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها الملياردير المشهور إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.

وكذلك، تضررت عملة البيتكوين خلال تداولات هذا الأسبوع بسبب تعزز توقعات الأسواق حيال قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مجددا، وذلك بعد أن أظهرت نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي استمرار مخاوف الأعضاء حيال التضخم المرتفع، وتأكيدهم على ضرورة استمرار التشديد النقدي لكبح التضخم، وهو ما عزز قوة الدولار، وأضعف الطلب على العملات الرقمية.

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