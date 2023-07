ما علاقة شعار "إكس" بـ"دوج كوين"؟

قفزت قيمة عملة “دوج كوين” (Dogecoin)، بعد مشاركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، شعار “إكس” الجديد لتويتر.

وذكر موقع “Benzinga” أنّ دوج كوين شهدت ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 7 في المئة، حيث تم تداولها بسعر 0.080 دولار.

وأشار إلى أنّه “خلال الأسبوع الماضي، شهدت دوج زيادة بنسبة 18 في المئة، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات أداء في الأيام الأخيرة”.

وأوضح أنّ “السبب الذي أدّى إلى هذه الطفرة المفاجئة، كان مالك تويتر وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك”.

وقام ماسك، يوم الثلاثاء، بإعلان ترويجي لشعار تويتر الجديد، الذي شاركه في الأصل مصمم دوج كوين، “دوج ديزاينر” (DOGE Designer).

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن ماسك أضاف رمز دوج كوين إلى خانة الموقع في صفحته الرسمية على “تويتر”.

ونظرًا لتاريخ ماسك المعروف في دعم دوج كوين علنًا، أثار هذا التعديل الصغير في ملفه الشخصي على “تويتر” التكهنات بشأن نواياه.

"If done right, 𝕏 can become the biggest financial institution over time."

— Elon Musk pic.twitter.com/U5suWE8LsP

— DogeDesigner (@cb_doge) July 25, 2023