ما هي أبرز ألعاب بلاي ستيشن 5 المقرر إطلاقها خلال عامي 2021 و 2022؟

في عام 2019؛ قامت الكثير من شركات ألعاب الفيديو بالتخطيط لإصدار ألعابها في عام 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من شركة سوني، ولكن بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا وتأثيرها في جميع القطاعات، قامت الشركات بتأجيل مواعيد إطلاق ألعاب (بلاي ستيشن 5) مرة أخرى، حيث من المتوقع إطلاق معظمها خلال عامي 2021 و 2022.

إليك أبرز ألعاب منصة بلاي ستيشن 5 المقرر إطلاقها في عامي 2021 و 2022:

1- لعبة Deathloop:

كان من المخطط إطلاق لعبة المغامرات (Deathloop) التي تطورها شركة Arkane خلال العام الماضي 2020، ولكن نسبة لتأثير الوباء السبلي على حركة العمل، فقد قامت الشركة بتأجيل إطلاقها للعام الحالي وبالتحديد في 21 مايو 2021.

تنتمي لعبة (Deathloop) إلى فئة ألعاب الحركة التي تُسمى (التصويب من منظور الشخص الأول) First-person shooter، وتدور أحداثها حول اثنين من القتلة المحترفين، موجودين على جزيرة Blackreef الخارجة عن القانون، ويدور بينهما صراع مستمر. ويتميز إصدار PS5 من اللعبة بالتصميم المرئي المذهل المستوحى من ستينيات القرن الماضي بدقة ‎4k ذات معدل تحديث 60 إطارًا في الثانية، مع تقنية HDR وظلال تتبُّع الأشعة.

2- لعبة Far Cry 6:

كانت تعتزم شركة Ubisoft إطلاق لعبة (Far Cry 6) خلال شهر فبراير المنصرم، لكن الشركة قامت بتأخير الإطلاق مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ولكنها لم تُعلن حتى الآن عن تاريخ رسمي للإطلاق.

تنتمي لعبة (Far Cry 6) إلى فئة ألعاب الحركة وتقمص الأدوار، وتدور أحداثها في Yara وهي وهي جزيرة عالقة في الزمن، حيث ستقاوم الدكتاتور (Antón Castillo) وابنه (Diego) متقمصًا دور رجل عصابة عصري.

3- لعبة Gran Turismo 7:

خططت شركة سوني لإطلاق لعبة سباقات السيارات (Gran Turismo 7) خلال هذا العام، ولكن نظرًا إلى استمرار انتشار الجائحة حتى الآن الذي أثر في خطط الإنتاج، فإن الشركة قد قامت بتأجيل الإطلاق إلى وقت ما في عام 2022.

4- لعبة Kena: Bridge of Spirits:

أُعلن عن لعبة (Kena: Bridge of Spirits) لأول مرة في مؤتمر شركة سوني للألعاب في شهر يونيو من العام الماضي، وكان من المتوقع إطلاقها في هذا العام، لكن الإطلاق تأخر بسبب عقبات التطوير الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

هذا الأمر جعل الشركة المطورة (Ember Lab) تحدد تاريخ الإصدار خلال الربع الأول من عام 2021، ثم أعلنت الشركة أن التاريخ النهائي لإصدار اللعبة سيكون في شهر أغسطس 2021، وذلك من أجل إدخال بعض اللمسات الإضافية على العبة للتأكد من أنها ستكون مناسبة لتوقعات اللاعبين.

5- لعبة Outriders:

طورت لعبة (Outriders) شركة (People Can Fly) الكندية – وهي الشركة المطوِّرة للعبة Bulletstorm – وقد خططت لإطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) في العام السابق، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة، فقد أجلت تاريخ الإصدار حتى شهر أبريل من عام 2021.

تنتمي لعبة (Outriders) إلى فئة ألعاب التصويب التي ترتكز على العب الجماعي حيث تعتمد على أسلوب RPG بين لاعب و3 لاعبين، وتدور أحداثها في عالم من الخيال العلمي.

6- لعبة Returnal:

كان من المقرر إطلاق لعبة (Returnal) خلال شهر مارس الحالي، ولكن الشركة المطورة اتخذت قرارًا بتأجيل الإصدار إلى يوم 30 أبريل 2021 وذلك من أجل منح الفريق وقتًا إضافيًا لمواصلة تحسين اللعبة إلى مستوى الجودة التي يتوقعها اللاعبون.

لعبة (Returnal) من ألعاب التصويب وتقمص الأدوار، وتنتمي إلى فئة ألعاب (التصويب من منظور الشخص الثالث) Third-person shooter، وتدور أحداثها في كوكب غريب دائم التغير، حيث تهبط البطلة (Selene) لتجد نفسها معزولة ووحيدة تقاتل بكل ما أوتيت من قوة للبقاء على قيد الحياة.